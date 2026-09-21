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Terna, ad agosto consumi elettrici +16,5% rispetto all’anno precedente: è il dato mensile più alto di sempre

di Italpress - 21 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto, secondo i dati di Terna, la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 TWh, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita hanno contribuito in particolare le temperature eccezionalmente elevate, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne le temperature, in media, sono state superiori di 5°C rispetto ad agosto 2025, determinando un maggiore ricorso ai sistemi di raffrescamento. Ad agosto, la produzione da fonti rinnovabili è stata pari a 12 TWh, coprendo il 41,4% del fabbisogno elettrico nazionale. In particolare, il fotovoltaico ha raggiunto i 6,2 TWh (+20,4% rispetto ad agosto 2025), sostenuto anche dall’aumento della capacità installata. Da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il fabbisogno è in crescita di 10,4 TWh (+5%) e la produzione da fonti rinnovabili dell’1,2%.

Con una capacità installata di 88,1 GW, le rinnovabili hanno coperto il 42,4% della domanda nazionale grazie soprattutto al contributo del fotovoltaico (+19,6%). Per quanto riguarda i consumi industriali, ad agosto si è registrato un incremento dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel periodo gennaio-agosto 2026 la crescita è pari al 3,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le temperature elevate di agosto incidono sulla domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo Sul dato del fabbisogno del mese di agosto, ha inciso sia un giorno lavorativo in più rispetto lo scorso anno (21 contro 20) sia le condizioni climatiche. La temperatura media mensile è risultata superiore di 2,6°C rispetto ad agosto 2025 e di 3°C rispetto alla media del decennio. Anche le temperature minime, eccezionalmente elevate nelle ore notturne, hanno determinato un utilizzo più prolungato dei sistemi di raffrescamento, contribuendo ulteriormente all’aumento della domanda elettrica.

La produzione nazionale ha soddisfatto l’85,7% della domanda; il restante 14,3% è stato coperto dal saldo degli scambi con l’estero. La produzione nazionale netta si è attestata a 25,2 TWh, 4 TWh in più rispetto ad agosto 2025 (+14,6%). A fronte dell’elevata domanda, sono aumentate sia le importazioni di energia dall’estero (+25,2%) sia la produzione termoelettrica, che ha contribuito alla copertura delle elevate punte di fabbisogno registrate nel periodo. Secondo le rilevazioni di Terna, ad agosto la capacità installata rinnovabile è aumentata di 417 MW, per un totale di 4,6 GW dall’inizio dell’anno. Alla fine del mese la potenza rinnovabile installata in Italia ha raggiunto 88,1 GW, di cui 47,7 GW di solare e 14 GW di eolico. Nel complesso, la generazione da fonti rinnovabili è risultata stabile rispetto ad agosto 2025 (+0,4%). Sul risultato hanno inciso, da un lato, l’aumento della produzione fotovoltaica (+20,4%) e, dall’altro, la contrazione della produzione eolica (-24,2%), idroelettrica (-16%), geotermica (-3,4%) e da bioenergie (-3,5%). Per quanto riguarda gli accumuli elettrochimici, in Italia si registra una capacità complessiva di 19,54GWh e una potenza nominale di 8,1GW.

– foto ufficio stampa Terna –

(ITALPRESS).