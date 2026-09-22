Torino

Stella della Mole al regista coreano Bong Joon Ho

di Redazione - 22 Settembre 2026

Al Cinema Massimo, il 23 settembre, si terrà una masterclass e la consegna della Stella della Mole al regista coreano Bong Joon Ho, con la proiezione, alle ore 20, del suo capolavoro “Parasite”

Mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 18, al Cinema Massimo, il regista premio Oscar per “Parasite”, Bong Joon Ho, riceverà la stella della Mole in occasione di una masterclass dedicata alla sua straordinaria visione cinematografica a una filmografia capace di superare i confini dei generi e alla riflessione sociale che lo ha consacrato come una delle voci più influenti del panorama internazionale.

A ricevere la Stella della Mole e il riconoscimento del suo eccezionale contributo al cinema contemporaneo, prima della masterclass condotta dal direttore del Museo, Carlo Chatrian, il 23settembre alle ore 18, sarà il regista Bong Joon Ho, sceneggiatore e produttore sudcoreano, autore di una filmografia che ha ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo e che ha raggiunto to il suo apice con lo storico successo di “Parasite”, primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar per il Miglior Film, conquistando inoltre tre Academy Awards, inclusi quelli al Miglior Regista, alla Miglior Sceneggiatura originale e al Miglior Film Internazionale. Dopo la premiazione, che avverrà alle ore 18 presso il Cinema Massimo, alle ore 20 verrà I tradotta una proiezione speciale di “Parasite” del 20219, una folgorante satira sulle disuguaglianze sociali, che dopo la Palma d’Oro a Cannes è diventato un fenomeno globale.

L’evento inaugurerà una retrospettiva completa dedicata ai suoi lungometraggi, offrendo al pubblico l’opportunità di ripercorrere l’intero arco della sua arriverà artistica.

“Sono passati 23 anni da quando Torino ha accolto per la prima volta ‘Memories of murder’ – dichiara Bong Joon Ho – in questi anni ho avuto la fortuna a di realizzare molti film e sono onorato che questo percorso artistico venga celebrato al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sono profondamente grato agli organizzatori per questo omaggio”.

“È con grande gioia che accogliamo Bong Joon Ho – afferma Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino – fin dal suo esordio folgorante con ’Barking dogs never bite”, il quattro volte premio Oscar ha dimostrato di essere un artista capace di trasformare la propria visione in storie che mettono a nudo le ipocrisie le nevrosi di una società secolarizzata. I suoi film affondano le radici nel futuro di questa forma d’arte che, nelle mani di Bong, appare sempre ricca di nuove possibilità. Siamo certi che la sua presenza a Torino rappresenterà un’occasione imperdibile per lasciarsi ispirare da uno dei più grandi talenti del nostro tempo”.

L’opera di Bong Joon Ho si sottrae a qualsiasi definizione convenzionale, e risulta contemporaneamente provocatoria e profondamente lucida. La sua filmografia comprende thriller polizieschi, monster movie, fantascienza distopica, commedie nere e drammi familiari intimi, uniti da uno stile visivo inconfondibile e da una costruzione narrativa meticolosa, oltre che da una sensibilità acuta verso le realtà sociali che lo hanno consacrato come uno dei grandi artisti contemporanei.

Dal 23 al 30 settembre è prevista un retrospettiva del regista al Cinema Massimo.

Mara Martellotta

ilTorinese.it