Latitante internazionale sulla moto d’acqua in Sardegna
Il 39enne ricercato in tutta Europa si nascondeva tra i turisti della Riviera del Corallo godendosi il mare della Sardegna
Latitante internazionale arrestato ad Alghero sulla moto d’acqua: in manette un 39enne polacco ricercato in tutta Europa.
Latitante internazionale fermato su una moto d’acqua in Sardegna
Si nascondeva tra i turisti della Riviera del Corallo godendosi il mare della Sardegna, ma la sua fuga si è interrotta bruscamente a bordo di un acquascooter.
I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, hanno arrestato un cittadino polacco di 39 anni, latitante internazionale su cui pendeva un mandato di arresto europeo.
Il blitz: dal controllo di routine all’alert internazionale
L’operazione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di polizia del mare e vigilanza costiera lungo il litorale sardo.
L’intercettazione
L’equipaggio di una vedetta della Guardia di Finanza ha individuato la moto d’acqua condotta dal 39enne nelle acque antistanti Punta Giglio, all’interno della baia di Porto Conte.
I sospetti e la verifica
Affiancato il natante per un controllo di sicurezza e di corrispondenza dei documenti di bordo, i finanzieri hanno notato un forte nervosismo da parte dell’uomo.
Portato a terra per gli accertamenti d’identità, il consulto delle banche dati delle forze di polizia ha fatto scattare immediatamente l’alert di Interpol.
Chi era e perché era ricercato: la red notice e i reati contestati
L’uomo era destinatario di una nota di ricerca internazionale a fini estradizionali. E’ la cosiddetta red notice o segnalazione Sis nel sistema Schengen emessa dalle autorità giudiziarie della Polonia.
Su di lui gravano accuse pesanti legate al crimine organizzato transnazionale. L’associazione a delinquere, per il coinvolgimento in un’organizzazione criminale strutturata operante nel nord-est europeo.
Contestati pure il traffico internazionale di stupefacenti, detenzione e spaccio su larga scala di sostanze illecite, operazioni di frode fiscale e il riciclaggio di proventi illeciti legati al mercato della droga.
Il trasferimento nel carcere di Bancali
Dopo aver completato le formalità di rito presso gli uffici della Guardia di Finanza di Alghero e confermato l’identità del ricercato attraverso i canali di cooperazione internazionale della polizia, il 39enne è stato arrestato.
L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali, a disposizione della Corte d’Appello di Sassari, che curerà le procedure relative alla convalida dell’arresto e alla successiva estradizione verso la Polonia.
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