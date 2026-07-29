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“Nuovi profughi”: 325mila in fuga in Spagna e Francia

La vera spia dell'allarme è la natura stessa di questi incendi: incendi così vasti e profondi che, secondo gli esperti, serviranno mesi per lo spegnimento definitivo e la bonifica dei territori

di Dave Hill Cirio - 29 Luglio 2026

Questa estate segna un punto di non ritorno nella gestione dei disastri naturali in Europa e l’emergere dei “nuovi profughi”.

Francia e Spagna, gli incendi non si fermano

La cifra che scuote è 325mila: il numero totale di persone evacuate tra Spagna e Francia a causa dell’avanzata inarrestabile degli incendi. Un dato che è il fulcro di un cambiamento epocale nella gestione della sicurezza civile europea.

Il primo interrogativo, sulla sua magnitudo storica: la più grande evacuazione in tempi di pace mai registrata. Il dato dei profughi eclissa infatti ogni precedente record.

La evacuazione di Rodi nel 2023 coinvolse circa 19mila persone, i grandi incendi in California del 2018 portarono allo spostamento di circa 52mila cittadini.

Europa: è crisi aperta

Il numero attuale pone l’asse tra Francia e Spagna al centro di una crisi che, per volumi, compete con i grandi sfollamenti causati da uragani o incidenti industriali su scala globale.

Ma l’emergenza non si esaurisce qui. La vera spia dell’allarme è la natura stessa di questi roghi: incendi così vasti e profondi che, secondo gli esperti, serviranno mesi per lo spegnimento definitivo e la bonifica dei territori.

Non siamo più di fronte a focolai stagionali, ma a “mega incendi” che richiedono uno sforzo straordinario per affrontarli.

Un “esodo” di 325mila persone

Questa consapevolezza, coniugata alla evacuazione, parla di ferite territoriali che rimarranno aperte oltre la fine dell’estate. Gestire l’esodo di 325mila persone rappresenta una sfida logistica senza precedenti. Si sta parlando di svuotare in pochi giorni l’equivalente di una città come Bari o Firenze.

Il coordinamento richiede migliaia di mezzi pubblici e privati coordinati per evitare il collasso delle arterie stradali e la creazione istantanea di posti letto e centri di assistenza per una massa critica di cittadini. Operazioni di questa entità stanno avvenendo sotto la pressione di fronti di fuoco che avanzano a velocità imprevedibili, riducendo i tempi di reazione a pochissime ore.

La nuova norma statistica del continente?

Uno scenario che non deve preoccupare solo Parigi e Madrid. Il segnale di un’allerta che riguarda l’intera Unione Europea e il bacino del Mediterraneo. Non siamo più di fronte a un’emergenza localizzata, ma a un fenomeno di migrazione climatica interna al “primo mondo”.

Il clima che cambia sta trasformando ampie porzioni dell’Europa in zone ad alto rischio.

Questi cittadini, l’avanguardia di “profughi temporanei” che l’Europa dovrà imparare a gestire stabilmente. Un record eccezionale che potrebbe presto diventare la nuova e drammatica norma statistica del continente.