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Incontri “positivi e produttivi” di Trump con Zelensky e Netanyahu

L’Iran lancia missili contro base Usa in Giordania

di Askanews - 29 Luglio 2026

Washington, 29 lug. (askanews) – La guerra in Iran e il fronte russo sono stati al centro dei colloqui tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky prima, e poi tra Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu che si sono tenuti in occasione dei funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham a Washington. La Casa Bianca ha definito gli incontri “entrambi positivi e produttivi”.

Nel primo incontro tra Trump e Netanyahu dall’inizio della guerra con l’Iran, i due leader avrebbero ritrovato una visione comune sugli obiettivi, e hanno discusso anche della normalizzazione dei rapporti tra Israele e l’Arabia Saudita.

Ma subito hanno ripreso a parlare le armi. Il raid a sorpresa compiuto dall’Iran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riad contro le milizie filoiraniane in Iraq hanno interrotto la breve tregua che da sabato scorso aveva fatto sperare in una svolta nel conflitto. I raid contro l’Iraq avrebbero provocando “numerose vittime” e hanno portato a un nuovo aumento dei prezzi del petrolio. Teheran intanto ha dichiarato che al momento: “non c’è nessun negoziato in corso”.

Ancora una volta al centro del conflitto lo stretto di Hormuz. Alcune petroliere sono sotto attacco a Hormuz e nel Mar Rosso. L’Oman ha presentato una proposta, sostenuta anche dalle monarchie del Golfo, per la gestione del transito attraverso lo stretto che prevederebbe il pagamento di pedaggi “su base volontaria”. Una soluzione che al momento non sembra praticabile.