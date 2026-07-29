Ucraina, Mosca: fondatore Telegram in lista ricercati per terrorismo

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Fsb: canali, chat e bot usati da servizi ucraini per atti contro Russia

di Askanews - 29 Luglio 2026

Mosca, 29 lug. (askanews) – Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati internazionali con l’accusa di favoreggiamento di attività terroristiche ed è stato emesso per lui un mandato di cattura internazionale. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb).

L’Fsb sostetiene che Telegram sia stato utilizzato come piattaforma di reclutamento dai servizi di sicurezza ucraini per costringere i russi a commettere atti di sabotaggio e che Durov non abbia rimosso “informazioni proibite” e non ha eliminato canali, chat e bot usati dai servizi segreti ucraini per preparare atti di terrorismo.

Russo di origine, Durov, ha passaporto francese e degli Emirati Arabi Uniti e risiede fuori dalla Russia da anni, si è spesso scontrato con le autorità di Mosca, ribellandosi al controllo sullo spazio internet, ha anche fondato VKontakte, un social network ampiamente conosciuto come il “Facebook russo”.

Il suo servizio di messaggistica Telegram è una delle principali piattaforme di comunicazione del Paese e le autorità hanno ripetutamente tentato di bloccarne l’accesso o di ostacolarne il successo. Hanno fatto pressione su Durov affinché consegnasse i dati degli utenti e spingesse i russi a utilizzare un’alternativa non crittografata supportata dallo Stato.

Mosca spesso ha preso di mira i suoi oppositori politici con l’accusa di sostenere il “terrorismo” o l'”estremismo”.