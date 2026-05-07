The Last Dance di Cingolani nel gran giorno di Mariani a Leonardo

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I numeri del primo trimestre, oggi si riunisce l'assemblea dei soci

di Maria Graziosi - 7 Maggio 2026

The Last Dance di Roberto Cingolani mentre è tutto pronto, in Leonardo, per il ritorno di Lorenzo Mariani. Non sarà stato un Michael Jordan della Difesa, per carità, però saluta Leonardo con numeri da urlo. Il primo trimestre di quest’anno ha portato all’azienda ordini in aumento del 31% per un ammontare complessivo pari a 9 miliardi di euro. Il portafogli delle commesse, quindi, adesso sale a un valore da 56 miliardi di euro. Bene, anzi benissimo, pure i ricavi a 4,4 miliardi, in salita del 10% rispetto all’anno passato. Cifra da prendere con le pinze, al netto dell’effetto cambio negativo “derivante dalla traduzione delle componenti statunitensi”. In pratica, il costo (pesante) dell’euro forte. Ma non ditelo, per favore, alla signora Lagarde secondo cui la rivalutazione della moneta europea ha “salvato” il Vecchio Continente. Sale, però, pure l’indebitamento.

I conti di Leonardo, l’orgoglio di Cingolani

Oggi ammonta a 3 miliardi e in crescita, rispetto al 31 marzo 2025, del 43,5%. Ma, assicurano gli analisti di piazza Monte Grappa, su questi dati incide l’esborso sostenuto per le acquisizioni del business Idv (da Iveco), pari a circa 1,6 miliardi, del restante 35% della società Gem Elettronica e del 100% di Enterprise Electronics Corporation (Eec), effettuata per il tramite della controllata Leonardo US Corporation, in parte mitigato dall’andamento del Focf. Insomma, soldi spesi (assicurano) bene. Roberto Cingolani, dunque, può uscire di scena prendendosi qualche soddisfazione. “Nel primo trimestre 2026 abbiamo conseguito ottimi risultati. Tutti i principali indicatori economico- finanziari registrano significativi progressi, a conferma dell’efficacia delle azioni commerciali e operative poste in essere dal Gruppo e della strategia tecnologica integrata alla base del Piano industriale”.

Oggi l’assemblea, Mariani attende la nomina da ad Leonardo

Il tiro da tre, per Cingolani, è proprio l’acquisizione di Iveco Difesa: “Costituisce un passaggio strategico rilevante che rafforza il nostro posizionamento nella difesa terrestre, completa il portafoglio e consolida il ruolo di Leonardo come Original Equipment Manufacturer capace di integrare software, hardware e servizi digitali per la sicurezza e la difesa”. Ora tocca a Lorenzo Mariani. Che, proprio oggi, dovrebbe essere incoronato amministratore delegato dall’assemblea di Leonardo indetta, appunto, per il 7 maggio.