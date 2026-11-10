Politica

Decreto bollette, l’asse Meloni – Calenda “oltre gli steccati”

Il leader di Azione si smarca dai toni delle opposizioni, la premier apprezza

di Angelo Vitale - 10 Novembre 2026

Sul dossier energia, un punto di sintesi tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni fondato sui contenuti. Con l’approvazione del nuovo Decreto Bollette, destinato a calmierare i prezzi di luce e gas attraverso un tetto al prezzo del gas fissato a 58,9 euro al megawattora, l’esecutivo trova il sostegno del centro sulle misure concrete.

Calenda si smarca

Coerentemente con la propria linea pragmatica e abitualmente orientata al merito delle questioni, Carlo Calenda si smarca dai toni delle altre opposizioni. Di fronte ai nodi tecnici che avevano fatto slittare il provvedimento in Consiglio dei Ministri, il leader di Azione ha lanciato un richiamo alla responsabilità: «L’opposizione non sbraiti su questo, piuttosto aiuti il governo».

Un invito a valutare i fatti prima delle appartenenze di schieramento su un tema decisivo per famiglie e imprese.

Meloni ringrazia

La risposta della premier ha confermato la validità di un dialogo basato sulle cose da fare. Nel presentare il pacchetto di interventi da oltre 5 miliardi di euro, Giorgia Meloni ha ringraziato il senatore per l’atteggiamento costruttivo, ribadendo che sulle emergenze nazionali serve la capacità di «andare oltre gli steccati» ideologici.