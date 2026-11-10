Esteri

Ucraina, si chiude il primo giorno dei negoziati di Abu Dhabi

La sessione si è protratta per quattro ore e mezza

di Mauro Trieste - 10 Novembre 2026

Si è conclusa ad Abu Dhabi la prima giornata di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. La sessione si è protratta per quattro ore e mezza, intervallata da una pausa di circa 40 minuti, riferisce la Tass. I negoziati riprenderanno domani.

Le parole di Rubio

“Molto produttivi”, ma con ancora “molto lavoro da fare”. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sintetizzato così i colloqui tra Russia e Ucraina avviati oggi ad Abu Dhabi sotto la mediazione degli Stati Uniti. Al termine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Parigi, Rubio ha spiegato che i rappresentanti europei presenti negli Emirati “avranno colloqui con le nostre squadre” e che “hanno lavorato a stretto contatto con Jared (Kushner) e Steve (Witkoff), coinvolti in ogni fase del processo”.

Il capo della diplomazia americana ha inoltre indicato come obiettivo l’allargamento del formato negoziale. “Il nostro obiettivo è che a un certo punto questo formato trilaterale venga ampliato”, ha affermato, precisando che oltre a Stati Uniti, Ucraina e Russia anche gli europei “saranno rappresentati direttamente al tavolo dei negoziati”. Una prospettiva che punta a rafforzare il coinvolgimento dell’Europa in un processo diplomatico finora guidato principalmente da Washington.

Leggi tutte le news di Esteri