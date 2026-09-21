Cronaca

Daniel Maldini negativo ai test sulle droghe: “Esito non compatibile con guida alterata”

Gli accertamenti dell'ospedale Niguarda smentiscono l'ipotesi di guida sotto effetto di stupefacenti

di Redazione - 21 Settembre 2026

Daniel Maldini è risultato negativo ai test sulle sostanze stupefacenti effettuati all’ospedale Niguarda dopo l’incidente stradale avvenuto lo scorso fine settimana a Milano. Secondo quanto emerso dagli esami disposti dalla Polizia locale, il calciatore del Cagliari, convocato in Nazionale e reduce dal gol contro l’Udinese, è risultato “al di sotto del limite di cut off”, la soglia che indica l’assenza di assunzione recente di droghe.

I risultati che smentiscono tante ricostruzioni

Gli esiti clinici, ora trasmessi alla Procura, “non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica”. Si tratta degli accertamenti ospedalieri relativi alla presenza di sostanze stupefacenti, eseguiti dopo lo schianto in cui sono rimaste lievemente ferite cinque persone.

La positività all’alcol e il ritiro della patente

Diversa la situazione sul fronte alcolico. Nell’immediatezza dell’incidente Maldini era risultato positivo all’etilometro, circostanza che aveva portato gli agenti al ritiro della patente. L’esito negativo sui test per le droghe aggiunge ora un elemento ulteriore all’indagine della Polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica e le responsabilità del sinistro.

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