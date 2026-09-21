Cultura & Spettacolo

Il nuovo Festival di Sanremo, De Martino: “Tanti big e ospiti internazionali”

Al bando l'Ai, niente quote rosa. Ecco il regolamento dell'edizione 2027 della kermesse

di Maria Graziosi - 21 Settembre 2026

Parte, con la presentazione del nuovo regolamento, il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Proprio il nuovo direttore artistico della kermesse ha presentato le linee guida a cui ci si dovrà attenere per l’edizione 2027. Ci sono tante novità. A cominciare dal ban, assoluto, all’intelligenza artificiale. Tuttavia, si apre al televoto online. E al superamento delle quote rosa. Per De Martino non c’è scampo: comandano le canzoni, decide il pubblico e non si può imporre granché col bilancino.

Il regolamento del Festival di Sanremo di De Martino

Il Festival della Canzone Italiana andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027 e si articolerà in cinque serate con 24 Artisti in gara nella categoria unica dei Campioni. Fin qui, tutto bene. Accanto alle consuete esibizioni dei brani inediti, il Festival proporrà due serate-evento. La Terza Serata, dedicata alle Cover, vedrà ciascun Artista interpretare un brano tratto dal repertorio italiano o internazionale. Le esibizioni saranno realizzate insieme a ospiti italiani o stranieri, d’intesa con la Direzione Artistica e Rai. La Serata delle Cover avrà una classifica autonoma e un proprio vincitore, senza incidere sull’esito finale della competizione.

Sì al televoto digitale, come si vota

È stato confermato il sistema di voto basato sulla partecipazione della Giuria Popolare, della Giuria della Sala Stampa, TV e Web e della Giuria delle Radio. La classifica finale del Festival sarà determinata attraverso i risultati delle votazioni della Prima, Seconda e Quinta Serata. Al termine della finale, gli Artisti migliori classificati accederanno a una fase conclusiva nella quale il voto del pubblico contribuirà a individuare il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2027, insieme al tesoretto costituito dalle tre votazioni precedenti. “Da quest’anno si potrà votare anche online – ha detto De Martino – . Ogni utente online può esprimere un massimo di tre voti”.

Niente intelligenza artificiale, i tempi delle canzoni

A Sanremo, per l’edizione del Festival 2027 targata De Martino, è ban assoluto alle canzoni “fatte” con l’intelligenza artificiale. Secondo il regolamento non sarà consentito l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Chi dovesse farlo, se scoperto, sarà bannato dalla gara. Le 24 canzoni in concorso dovranno essere inedite, avere una durata massima di 3 minuti e 30 secondi, mentre le Cover della Terza Serata potranno invece avere una durata massima di 4 minuti. Le proposte artistiche, si legge nel regolamento, dovranno pervenire entro il 23 novembre 2026, mentre il cast degli Artisti selezionati potrà essere annunciato a partire dal 29 novembre 2026.

De Martino tra quote rosa e ospiti internazionali

Il direttore artistico Stefano De Martino ha le idee chiare: “L’obiettivo è avere un grande cast italiano che basti a se stesso, l’artista internazionale dovrebbe essere la ciliegina sulla torta”. E ancora: “L’idea è aprire a tante realtà nuove: con 24 cantanti ogni sera c’è meno spazio per l’intrattenimento, non vorrei fare una locandina di nomi. Ci sarà – ha aggiunto – una idea che comanda che se si riesce a coinvolgere un comico, bene. Lo stesso vale per gli ospiti internazionali, non per forza ogni sera dovremmo averne uno”. Niente riserve: “L’idea delle quote femminili un po’ mi stucca; abbiamo tante donne brave, ma comandano le canzoni. Avere un numero di donne in testa significherebbe tradire il focus del festival, ovvero puntare sulla musica”.