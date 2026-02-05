Sport

Totti alla Roma: il possibile ritorno

di Francesca Petrosillo - 5 Febbraio 2026

Dopo quasi sette anni dal suo addio ufficiale nel giugno 2019, Francesco Totti potrebbe tornare a vestire i colori giallorossi, ma questa volta in una veste dirigenziale. A confermare la possibilità è Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, che in un’intervista esclusiva a Sky Sport ha dichiarato: “I Friedkin ci stanno pensando seriamente da tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma”.

Ranieri sul ritorno di Totti

Secondo Ranieri, l’ex capitano giallorosso potrebbe presto riabbracciare la Roma in un ruolo operativo e strategico. “Non escludo il suo ritorno – ha spiegato – ora voglio solo il bene della Roma”. Questo suggerisce che il club sta valutando attentamente come integrare Totti nella gestione della squadra, sfruttando la sua esperienza e il legame speciale con la città e i tifosi.

Il possibile ruolo di Totti nella società

Dopo 25 anni da calciatore e due da dirigente, Totti potrebbe intraprendere una terza avventura con la Roma. Il suo ruolo potrebbe comprendere funzioni tecniche, operative e di raccordo tra la squadra e la società. Non solo: la sua esperienza potrebbe essere determinante anche nelle strategie di mercato e nella costruzione della Roma del futuro, portando visione e continuità alla gestione del club.

Un ritorno atteso dai tifosi

I Friedkin stanno lavorando da tempo per concretizzare questa possibilità, e i tifosi giallorossi sognano di vedere il “Pupone” nuovamente protagonista all’interno della società che lo ha consacrato come leggenda. La notizia, se confermata ufficialmente, segnerebbe un ritorno emozionante per il capitano simbolo della Roma e potrebbe ridare entusiasmo alla piazza.

