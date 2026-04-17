Attualità

Tra Tommy Cash e TonyPitony è nato L’Ammor

di Cristiana Flaminio - 17 Aprile 2026

Tra Tommy Cash e TonyPitony nasce l’Ammor: insieme per una hit che promette di spaccare (almeno) l’internet. Si chiama L’Ammor, il video è uscito da qualche ora e già sta macinando decine, anzi centinaia, di migliaia di clic sui social e sulle piattaforme digitali. Tra il rapper estone e l’artista italiano è scattato, appunto, l’Ammor. Il video li vede impegnati, in uno scenario da videogioco arcade degli anni ’90, a superare tutti gli ostacoli di un piccolo paese della provincia (videoludica e stereotipata…) italiana.

Scoppia l’Ammor tra Tommy Cash e TonyPitony

La hit dance firmata da Tommy Cash e TonyPitony promette di fare incetta di clic, condivisioni e like sui social, insomma di diventare un autentico tormentone in vista dell’inizio dell’Eurovision. A cui, per l’Italia, prenderà parte il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci. Con una canzone, quella appunto che ha vinto la kermesse canora nazional popolare, che celebra proprio l’amore più classico e tradizionale che c’è. E che sfocia nel matrimonio. L’Ammor, invece, è una parodia totale dei luoghi comuni sull’italian way of love. Insomma, una presa in giro di tutte le Emily in Paris che vengono in Italia sognando le loro “vacanze romane”. Ovviamente condita da allusioni, nemmeno troppo velate, e momenti tutti da ridere.