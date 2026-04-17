Roma, studentessa trovata morta il giorno prima della sua laurea
Questa mattina gli studenti dell’università Luiss Guido Carli di Roma si sono risvegliati con una triste notizia. Miriam Indelicato, studentessa della facoltà di Giurisprudenza, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Aveva la laurea davanti a se: oggi, i suoi colleghi di corso concluderanno il loro percorso senza di lei.
Le dinamiche dell’incidente
I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli inquirenti stanno ora raccogliendo gli elementi necessari a chiarire dinamica e cause della morte. Al momento nessuna ipotesi è esclusa: si valuta tanto la pista di un incidente domestico quanto quella di un gesto volontario.
La comunità studentesca si è stretta attorno alla famiglia di Miriam. Sui canali interni dell’ateneo sono comparsi in poche ore messaggi di cordoglio e vicinanza, insieme a un richiamo che in questi momenti diventa ancora più urgente: prestare attenzione alla salute mentale degli studenti.
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