Cronaca

Roma, studentessa trovata morta il giorno prima della sua laurea

di Redazione - 17 Aprile 2026

Questa mattina gli studenti dell’università Luiss Guido Carli di Roma si sono risvegliati con una triste notizia. Miriam Indelicato, studentessa della facoltà di Giurisprudenza, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Aveva la laurea davanti a se: oggi, i suoi colleghi di corso concluderanno il loro percorso senza di lei.

Le dinamiche dell’incidente

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli inquirenti stanno ora raccogliendo gli elementi necessari a chiarire dinamica e cause della morte. Al momento nessuna ipotesi è esclusa: si valuta tanto la pista di un incidente domestico quanto quella di un gesto volontario.

La comunità studentesca si è stretta attorno alla famiglia di Miriam. Sui canali interni dell’ateneo sono comparsi in poche ore messaggi di cordoglio e vicinanza, insieme a un richiamo che in questi momenti diventa ancora più urgente: prestare attenzione alla salute mentale degli studenti.

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