Orsini: tema è l’incertezza, per noi Golfo vale 32 mld interscambio

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"Fare presto e mettere a terra l’iperammortamento"

di Askanews - 17 Aprile 2026

Genova, 17 apr. (askanews) – “Il vero tema è l’incertezza, l’instabilità. Dobbiamo fare prestissimo, mettere a terra l’iperammortamento perché credo che quella sia una via anche per dare un overboost al Paese che comunque i nostri imprenditori stanno aspettando”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, parlando della situazione geopolitica internazionale a margine di un convegno sull’economia del mare organizzato da Confindustria a Genova.

“Ogni giorno – ha aggiunto Orsini – noi combattiamo con quello che nessuno vuole. Noi abbiamo bisogno di avere mercati aperti, abbiamo bisogno di saper andare nei mercati. Per noi il Golfo vale 32 miliardi di interscambio con un saldo positivo di 11,3 miliardi. Non abbiamo ancora l’executive order degli Stati Uniti e per noi è un mercato da 65 miliardi. Quindi l’incertezza, purtroppo, fa sì che gli investimenti non vengano messi a terra”.