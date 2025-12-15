Attualità

Tragedia per Raffaella Fico: ha perso il bambino a 5 mesi

L'improvviso aborto, l'annuncio del compagno sui social

di Dave Hill Cirio - 15 Dicembre 2025

Raffaella Fico e il fidanzato Armando Izzo hanno annunciato la loro personale tragedia e di aver perso il loro bambino, la sua gravidanza si è interrotta a 5 mesi. La notizia ha sconvolto fan e media. La coppia ha condiviso il dolore sui social, chiedendo rispetto e silenzio. Il momento drammatico arriva dopo settimane di gioia e attesa.

La drammatica notizia: che è successo

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno confermato la tragedia attraverso un messaggio sui social. Improvviso, l’aborto. E la coppia ha voluto chiarire subito i fatti. All’unisono, la richiesta la richiesta a tutti di evitare speculazioni e di rispettare il loro lutto.

Armando Izzo ha scritto che il bambino “resterà per sempre nei nostri cuori”, parole che hanno commosso follower e colleghi. Una tragedia, quella di Raffaella Fico e Armando Izzo, che rimarrà per molto tempo nel ricordo dei fan per il rimpianto di non aver coronato con un fiocco il bambino perso a 5 mesi.

Chi è Raffaella Fico

Raffaella Fico è una showgirl e modella italiana, nota per la partecipazione al Grande Fratello e per la sua vita sentimentale continuamente scandagliata dalle cronache. Note, le sue relazioni con personaggi dello sport e dello spettacolo, tra cui l’ex calciatore Mario Balotelli, con cui ha una figlia, Pia.

Nel corso degli anni, la sua carriera tra televisione, interviste e presenza costante nei tabloid di gossip.

Armando Izzo: chi è il compagno

Armando Izzo è un calciatore professionista, difensore del Monza. La sua relazione con Raffaella Fico, da tempo al centro dell’attenzione dei media.

La coppia ha ufficializzato la storia sui social, mostrando momenti di affetto e annunciando la gravidanza qualche tempo fa. La love story ha generato gossip perché Izzo si era separato dalla moglie prima di ufficializzare il suo rapporto con Raffaella.

I giorni prima della tragedia

Solo poche settimane fa, Raffaella aveva annunciato la seconda gravidanza. Era un momento di grande gioia e condivisione con fan e amici. Poi, l’annuncio doloroso, che ha fermato tutti e riempito i social di messaggi di solidarietà.

Reazioni social e richieste di rispetto

Fan e colleghi hanno espresso vicinanza e commozione. Molti personaggi pubblici hanno commentato con messaggi di affetto. La coppia ha ribadito la richiesta di rispetto per la loro sofferenza e di evitare speculazioni.

