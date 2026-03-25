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Trapianti: il sistema corre ma è da riformare

Un record fragile: oggi un’impalcatura dalle ossa chirurgiche robustissime, ma priva di quella connettività logistica necessaria a reggere il peso di volumi sempre più elevati

di Angelo Vitale - 25 Marzo 2026

Il sistema dei trapianti da riformare: corre ma spinge a interrogarsi sulla sua tenuta. Nei numeri diffusi dal Centro Nazionale Trapianti, un risultato senza precedenti. Nel 2025 sono state registrate 2.164 donazioni di organi (+3,2%) e 4.697 trapianti (+1,2%), definendo quello appena trascorso come “il miglior anno di sempre per la rete italiana”.

Trapianti, il sistema corre

Un dato da leggere nella sua complessità: il tasso di donazione ha raggiunto i 30,2 donatori per milione di abitanti consolidando la posizione dell’Italia in Europa, con una media di 73,4 trapianti per milione. Crescono in modo deciso i trapianti di cuore (461 interventi, +11,6%), tengono quelli di rene (2.347) e fegato (1.770).

È il quadro di un’eccellenza clinica indiscutibile. Ma proprio qui emergono le crepe di un’infrastruttura che opera costantemente in regime di saturazione. Il sistema trapianti italiano oggi appare come uno “scheletro fragile”. Un’impalcatura dalle ossa chirurgiche robustissime, ma priva di quella connettività logistica necessaria a reggere il peso di volumi sempre più elevati.

La rete trapiantologica non è un apparato monolitico, ma una filiera logistica super complessa distribuita su quattro livelli: nazionale, interregionale, regionale e locale. Ogni organo è il protagonista di una corsa contro il tempo che coinvolge il Sistema Informativo Trapianti, le terapie intensive, i voli sanitari e i nuclei di coordinamento. Il caso del cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli non un semplice incidente isolato ma un punto di rottura. In discussione, non la qualità chirurgica — tra le migliori al mondo — ma la fase più esposta e meno raccontata: la logistica dell’organo.

Logistica da riformare

Trasporto, conservazione e gestione del tempo ischemico sono variabili tecniche che dipendono da coordinamento, mezzi e controllo. Con l’aumento dei volumi, la pressione su questa infrastruttura invisibile è diventata insostenibile. È il paradosso della crescita: La chirurgia come motori da Formula 1 costretti a correre su strade provinciali, la logistica. Più organi circolano, più aumenta esponenzialmente il rischio di errore umano o tecnico lungo la catena.

La vera spinta ai numeri del 2025 è arrivata dalla donazione a cuore fermo). Con 937 trapianti effettuati (+50,6%), questa modalità copre ormai il 19,9% del totale nazionale. È un successo tecnologico enorme, reso possibile dall’estensione della rete dei centri coinvolti (passati da 85 a 111 strutture), ma è anche una sfida organizzativa estrema: questa tecnica richiede una rapidità di esecuzione e una dotazione di macchine per la perfusione extracorporea che non tutte le strutture gestiscono con la stessa fluidità.

Montano la sfiducia e un divario geografico

In questo scenario di efficienza tecnica, esplode però pure il paradosso del consenso sociale, una sorta di “osteoporosi” che indebolisce la base stessa dello scheletro. Mentre la macchina sanitaria produce record, la fiducia del cittadino scricchiola. Nel 2025 le opposizioni registrate al momento del rilascio della carta d’identità sono balzate al 40,1%. È un dato drammatico che indica una frattura tra l’eccellenza degli ospedali e la percezione della popolazione. Il sistema sta “vincendo” tecnicamente grazie alla gestione quasi eroica nelle rianimazioni (dove l’opposizione è ferma al 28,8%), ma sta perdendo la battaglia culturale nel Paese reale.

Nel Paese, una geografia della disuguaglianza. Il report conferma una frattura territoriale mai sanata, rendendo lo scheletro del sistema “disomogeneo”. Il Nord continua a trainare con punte in Veneto (49,5 pmp), Toscana (47,3) e Piemonte (41,9). Il Sud cresce, ma la distanza resta un fattore di rischio sistemico. Non è solo una questione culturale ma organizzativa. Laddove le terapie intensive sono sotto-organico e i coordinamenti regionali meno rodata la catena si allunga, i tempi ischemici aumentano e le opportunità si riducono. Dove la connettività è debole, il trapianto fallisce prima ancora di iniziare.

Due anni fa, gli Stati Generali per continuare la sfida della crescita

Il sistema italiano vive oggi una contraddizione: è clinicamente avanzato ma operativamente vulnerabile. Per evitare che il record del 2025 resti un picco isolato, il Centro Nazionale Trapianti e le istituzioni devono trasformare una rete costruita per “eccezioni” in un sistema capace di reggere volumi industriali. Le priorità sono tecniche e precise. raccomandazioni tecniche già emerse due anni fa agli Stati Generali del settore. Occorre una standardizzazione nazionale, per superare la frammentazione regionale con protocolli di trasporto e conservazione unificati e flotta dedicata.

In più, un monitoraggio in tempo reale, con la digitalizzazione della catena logistica per ridurre l’incertezza e l’errore lungo il percorso dell’organo. I coordinamenti vanno potenziati, rafforzando i nuclei regionali per garantire che lo standard di eccellenza sia identico da Bolzano a Palermo. Tutto ciò, in un sistema ispirato ad audit e trasparenza, con una analisi rigorosa sugli incidenti e sugli scarti di organi per individuare i colli di bottiglia strutturali.

La sfida non è più aumentare ulteriormente il numero dei trapianti — obiettivo già centrato — ma rendere robusta e resiliente la macchina che li rende possibili. Perché in una filiera in cui ogni passaggio è irreversibile e il tempo è l’unico parametro non negoziabile, la differenza tra l’eccellenza e il collasso si misura in minuti, non in statistiche.