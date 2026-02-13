Attualità

Trapianto fallito, si sveglia Fico: “Fare subito chiarezza”

Il governatore annuncia l'indagine ma è corsa contro il tempo per salvare il piccolo Tommaso

di Cristiana Flaminio - 13 Febbraio 2026

Sul caso del piccolo Tommaso, il bambino sottoposto a un trapianto di cuore con un organo che s’è rivelato già deteriorato, s’è svegliato il governatore Roberto Fico. Che ha annunciato un’ispezione per fare “piena luce” attorno ai fatti. Per comprendere le responsabilità e per tentare, innanzitutto, di salvare la vita del bambino. Che è finito, suo malgrado, al centro di una vicenda che definire paradossale è ancora poco. E che ha rilevato una preoccupante sciatteria che rischia, ora, di costare la vita a un bimbo di soli due anni.

Trapianto fallito, Fico: “Fare piena chiarezza sul caso Tommaso”

Il presidente della Regione Campania ha annunciato l’apertura di una istruttoria. “Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. Sono ore di grande apprensione e sofferenza”. Fico, sul caso del trapianto del piccolo Tommaso, ha aggiunto: “E’ una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce. In considerazione dell’estrema gravità del quadro che è andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania”.

Non c’è tempo da perdere

Fico conclude sul caso del trapianto fallito per il piccolo Tommaso: “Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione”. La vicenda riguarda la conservazione dell’organo. Giunto a Napoli da Bolzano. Ma conservato con del ghiaccio secco che ha finito per bruciare il cuore che avrebbe potuto salvargli la vita. Una storia che preoccupa e indigna. E su cui la Campania intende fare piena luce. E sarebbe quasi ora.