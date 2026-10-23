Netanyahu annuncia un’operazione su vasta scala in Cisgiordania

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Dopo l’attacco a check point in cui sono rimasti uccisi due soldati

di Askanews - 23 Ottobre 2026

Hebron, 23 ott. (askanews) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che l’esercito israeliano sta preparando una chiusura totale della Cisgiordania in risposta all’attacco presso un posto di blocco vicino a Hebron in cui sono rimasti uccisi due soldati e per lanciare un’operazione su vasta scala, compreso lo spostamento di residenti palestinesi.

Nel quartiere da cui provengono i due assalitori, che sono stati uccisi, “evacueremo gli abitanti e andremo di casa in casa”, ha detto Netanyahu in un video in cui è apparso con giubotto antiproiettile durante un viaggio a Hebron.

“Dobbiamo agire, prima di tutto, per distruggere questo posto, per trasformarlo completamente. Faremo qualcosa che non è mai stato fatto finora”, ha minacciato. “Il ministro della Difesa ed io stiamo pianificando un’operazione su larga scala (in Cisgiordania), come non si è mai vista dalla guerra dei sei giorni” del 1967, ha aggiunto.