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Trenitalia e Costa Crociere, intesa per viaggi treno+crociera

Cacciapuoti: "Uniti per creare un’unica esperienza di viaggio"

di Askanews -

Rimini, 15 ott. (askanews) – Treno e crociera in un solo acquisto, prenotabili in agenzia da gennaio 2027. Lo prevede l’intesa tra Trenitalia (Gruppo Fs) e Costa Crociere presentata al Ttg Travel Experience di Rimini: un booking engine collegherà in tempo reale i sistemi di prenotazione delle due aziende e le agenzie potranno aggiungere alla crociera i collegamenti ferroviari nazionali e internazionali, con orari coordinati con le navi e assistenza in stazione e a bordo.

“Con loro collaboriamo già da anni in una collaborazione commerciale, mi permetto di dire standard. Con questo accordo abbiamo voluto alzare l’asticella e creeremo valore integrando insieme due know-how differenti: quello crocieristico e il nostro know-how su treni e mobilità integrata ferro-gomma, uniti per creare un’unica esperienza di viaggio”. Lo ha detto Francesco Cacciapuoti, direttore Sales di Trenitalia.

“Ci stiamo concentrando in primis su un mercato che per Costa è fondamentale, il mercato svizzero, con un collegamento Zurigo-Genova. Ci sarà anche un servizio di assistenza al bagaglio per permettere ai crocieristi di arrivare in stazione e fare un pre-check-in dove consegnare il bagaglio, per vederselo recapitato poi direttamente a bordo delle navi”, ha spiegato Cacciapuoti. Treni anche per le escursioni nei porti italiani: “Pensiamo a dei collegamenti Napoli-Pompei per il sito archeologico di Pompei, oppure a collegamenti da Taranto verso Alberobello e Locorotondo, oppure da Genova verso le Cinque Terre. Vogliamo quindi essere capaci insieme di offrire un’esperienza facile da vivere agli ospiti Costa”, ha concluso.

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