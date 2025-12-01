Attualità

Trovati morti due velisti al largo delle coste del Madagascar: Ipotesi attacco pirata

di Gianluca Pascutti - 1 Dicembre 2025

Due velisti sono stati trovati morti sulla loro barca a vela lungo le coste del Madagascar, in circostanze che hanno immediatamente sollevato interrogativi e timori. I due velisti che avevano scelto l’Oceano Indiano come rotta di avventura e libertà sono stati invece raggiunti da un destino tragico, che oggi viene indagato dalle autorità locali.

Un ritrovamento che scuote la comunità nautica

La barca è stata rinvenuta al largo delle coste del Madagascar, con i corpi dei due velisti a bordo. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile attacco pirata, ipotesi che non è stata ancora confermata ma che appare come la più probabile. L’imbarcazione è stata trovata in condizioni sospette, e la dinamica dell’accaduto viene attentamente analizzata.

Pirateria nell’Oceano Indiano

Negli ultimi anni, la pirateria è stata segnalata in diverse aree dell’Oceano Indiano. La zona del Madagascar, meno sorvegliata rispetto ad altre rotte commerciali, è stata indicata come vulnerabile. In questo contesto, i velisti diventano bersagli facili, soprattutto quando navigano in solitaria o su imbarcazioni di piccole dimensioni.

L’impatto internazionale

La morte della velista australiana, molto conosciuta nella comunità nautica e del suo compagno di viaggio ha dato alla vicenda un risalto globale. L’episodio è stato percepito come un campanello d’allarme per chi pratica la vela in aree remote. La sicurezza dei mari, spesso considerata un tema secondario, viene ora riportata al centro del dibattito.

I nuovi pirati

La pirateria nell’Oceano Indiano non ha ancora raggiunto i livelli del 2010-2012, quando il fenomeno paralizzava il traffico marittimo, ma la tendenza è in crescita. Per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, sarà cruciale mantenere alta la cooperazione internazionale e rafforzare la sorveglianza costiera.