Attualità

Truffe agli anziani, ora il sistema del”porta a porta”

di Dave Hill Cirio - 21 Gennaio 2026

Truffe agli anziani: una predazione sistematica, organizzata e lucida, ora scatta il sistema del “porta a porta”.

Non un episodio isolato, ma un modello criminale che cresce sfruttando solitudine, età e fragilità. Quelle emerse dall’indagine di Padova raccontano un’economia illegale che si alimenta di fiducia tradita e paura, colpendo chi ha meno strumenti per difendersi. Oltre 1.200 vittime accertate in tutta Italia disegnano un fenomeno strutturato, operativo senza scrupoli per anni.

A Padova un’inchiesta nazionale

L’operazione della Guardia di Finanza ha smantellato una rete di finti venditori porta a porta con base nel Padovano. Dieci persone indagate, cinque raggiunte da misure cautelari. Il principale responsabile, in carcere. Altri complici, ai domiciliari o sottoposti a obblighi di dimora. I sequestri ammontano a circa 2,5 milioni di euro, considerati provento diretto delle truffe.

Un meccanismo semplice solo in apparenza. Gli indagati si presentavano come agenti commerciali affidabili. Abiti curati, linguaggio rassicurante, documenti pronti. Proponevano articoli per la casa, presidi sanitari, dispositivi per il benessere.

Oggetti comuni, di scarso valore reale, venduti a prezzi gonfiati fino all’800 per cento. Quando l’anziano mostrava incertezza, scattava la pressione psicologica. In alcuni casi si arrivava alla minaccia indiretta.

Truffe agli anziani con il sistema del “porta a porta”

Il passaggio decisivo, il finanziamento. Vittime convinte, o costrette, a firmare contratti di credito con società terze. Prestiti pluriennali, rate mensili insostenibili per chi vive di pensione. Molti anziani non pienamente consapevoli di ciò che stavano sottoscrivendo. Per altri, la scoperta del debito solo mesi dopo, all’arrivo delle prime richieste di pagamento.

Nel lavoro degli investigatori, decine di storie simili. Un caso emblematico, una donna visitata più volte. Ogni incontro, un nuovo ordine. Il debito complessivo ha superato i 22mila euro, con interessi che prolungavano il rimborso fino al 2030. Una spirale vertiginosa.

Non casuale, la selezione delle vittime. Gli indagati acquistavano elenchi di nominativi, spesso contenenti dati sensibili. Cercavano persone anziane, sole, con scarse reti familiari. La fragilità, il vero bersaglio. Visite pianificate per zone e orari. La pressione, calibrata sul profilo psicologico della vittima.

Dopo il bottino, profitti illeciti che alimentavano uno stile di vita incompatibile con i redditi dichiarati dai componenti della banda. Auto di lusso, viaggi costosi, frequentazioni esclusive. Elementi utili al quadro indiziario e per ricostruire i flussi di denaro. La rete criminale operava in più regioni, con ramificazioni nel Nord e nel Centro Italia. Padova, il fulcro organizzativo.

Un segmento stabile dell’economia criminale

Questa inchiesta mostra come le truffe agli anziani non siano più improvvisazioni. Sono attività pianificate, con competenze commerciali, legali e finanziarie. Un segmento stabile dell’economia criminale, che si evolve e si adatta. Accanto alle truffe telefoniche e digitali, il porta a porta come strumento efficace, perché sfrutta il contatto diretto e la fiducia personale.

Un danno non solo economico. Conseguenze psicologiche e sociali. Molte vittime provano vergogna, paura, senso di colpa. Spesso non denunciano subito. Il ritardo favorisce i responsabili e amplia il numero dei colpiti.

L’operazione di Padova, un colpo importante ma non conclusivo. Il fenomeno resta diffuso e in continua trasformazione. Servono prevenzione, informazione e tutela concreta delle categorie fragili. Senza un presidio costante, questa economia predatoria continuerà a prosperare, silenziosa, dietro le porte di chi non ha voce.

