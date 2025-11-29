Esteri

Trump e lo strano caso dell’autopenna di Biden

Il presidente annuncia la cancellazione degli ordini dell predecessore: "I lunatici woke gli hanno portato via la presidenza"

di Pietro Pertosa - 29 Novembre 2025

Donald Trump è pronto ad annullare tutti gli ordini esecutivi firmati, con l’Autopenna, dal suo predecessore Joe Biden. In pratica, li cancellerà quasi tutti dal momento che, come ha riferito il presidente Usa, si tratta di circa il 92% dell’intera mole di documenti sottoscritti con questa modalità durante il mandato Biden alla Casa Bianca. Sullo sfondo c’è, chiaramente, la vicenda legata ai visti per l’ingresso negli Usa concessi a cittadini provenienti da Paesi con cui l’America non ha rapporti brillantissimi. Fatto che, con l’ultima sparatoria a Washington, è tornato prepotentemente d’attualità.

Trump e l’Autopenna di Biden

“I lunatici della Sinistra Radicale che circondano Biden attorno alla splendida Scrivania nello Studio Ovale gli hanno portato via la presidenza”. Così ha affermato Donald Trump in un messaggio affidato alla sua piattaforma social di Truth. “Con la presente – ha tuonato Trump – annullo tutti gli ordini esecutivi e qualsiasi altra cosa che non sia stata firmata direttamente da Crooked Joe Biden, perché le persone che hanno gestito l’Autopenna lo hanno fatto illegalmente”. La versione di Trump parla, in buona sostanza, di un presidente eterodiretto che non aveva accesso più nemmeno ai suoi poteri più basilari.

La cancellazione del 92% degli ordini esecutivi

Su quanti sarebbero gli atti firmati con l’autopenna da Biden, Trump non ha dubbi: si tratterebbe del 92% degli ordini esecutivi. Una mole gigantesca. Che adesso diventerà cartastraccia. “Qualsiasi documento firmato da Sleepy Joe Biden con l’Autopenna, che ne rappresentava circa il 92%, è con la presente annullato. E non avrà più alcuna validità o effetto. L’Autopenna non può essere utilizzata se non con l’approvazione specifica del presidente degli Stati Uniti”.