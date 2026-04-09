Esteri

Trump fiducioso: “Verso nuovo accordo con l’Iran”

Le parole del presidente Usa a Nbc: "Sono molto più ragionevoli adesso, stanno accettando tutto"

di Martino Tursi - 9 Aprile 2026

Donald Trump è ottimista sulla possibilità di un nuovo accordo con l’Iran: lo ha detto agli americani apparendo in tv sulla rete Nbc. Le parole del presidente americano sono cariche, al solito, del suo modo di trattare gli affari. Sprezzo e apertura. Ma adesso c’è poco da perder tempo con gli artifici comunicativi. La tregua per Hormuz è necessaria e la giornata di oggi, trascorsa tra preoccupazione e petrolio che ritrova i cento dollari al barile, lo dimostra.

Trump e l’ottimismo per il nuovo accordo con l’Iran

Il presidente Donald Trump è apparso tonico in tv e ha parlato con grande ottimismo, per lui l’accordo sarebbe “a portata di mano”. Ciò perché, secondo quanto riportato dall’inquilino della Casa Bianca ai microfoni della Nbc, i leader di Teheran “parlano in modo molto diverso in un incontro rispetto a quando parlano con la stampa”. In pratica, ha affermato Trump, i capi del Paese mediorientale quando ci si siede al tavolo delle trattative: “Sono molto più ragionevoli”.

Minacce e speranze

Donald Trump, a fronte dell’opportunità e soprattutto della possibilità di un nuovo accordo con l’Iran, non abdica al suo modo di fare sprezzante. Un tratto che è suo, peculiarmente suo e con il quale gestisce i suoi affari. Anche quelli geopolitici. “Stanno accettando tutto ciò che devono accettare”, ha ribadito strizzando l’occhio all’opinione pubblica americana che inizia ad averne piene le scatole della guerra. “Ricordate, sono stati conquistati, non hanno più un esercito: se non raggiungono un accordo, sarà molto doloroso”.