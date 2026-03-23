Esteri

Trump, nuova frenata: attacco a centrali Iran rinviato di 5 giorni

Parla di “colloqui molto buoni e produttivi” ma il clima resta di forte incertezza

di Angelo Vitale - 23 Marzo 2026

Donald Trump spiazza ancora una volta lo scenario internazionale: il minacciato attacco diretto alle infrastrutture energetiche iraniane entro 48 ore, rinviato di cinque giorni, aprendo improvvisamente a una possibile trattativa.

Trump rinvia l’attacco alle centrali dell’Iran

Il cambio di rotta arriva attraverso un nuovo messaggio su Truth Social, dove lo stesso Trump parla di “colloqui molto buoni e produttivi” con l’Iran. Una dichiarazione che riduce temporaneamente la pressione militare, ma non cancella la minaccia, che resta esplicitamente sul tavolo.

Solo due giorni fa, infatti, il tono era completamente diverso: un ultimatum duro, con l’ipotesi concreta di colpire centrali energetiche strategiche e infrastrutture chiave, in un contesto già segnato da forti tensioni nello Stretto di Hormuz e in tutto il Medio Oriente.

Nessuna scusa

Il rinvio non viene accompagnato da scuse o ammissioni di errore. Al contrario, la comunicazione resta coerente con una strategia ben definita: pressione massima seguita da apertura negoziale. Una dinamica già vista, che punta a ottenere concessioni senza rinunciare alla leva militare.

Un rinvio letto come un segnale positivo per la diplomazia ma la brevità della finestra — appena cinque giorni — mantiene altissimo il livello di incertezza. Anche perché l’Iran, nelle ore precedenti, aveva già minacciato ritorsioni contro interessi statunitensi e alleati nella regione.

Una crisi congelata

Sul fronte dei mercati, l’effetto è immediato ma limitato: leggero sollievo sulle Borse, mentre il petrolio resta su livelli elevati, segno che gli operatori continuano a prezzare un rischio geopolitico concreto.

Il quadro che emerge è quello di una crisi solo congelata. Il rinvio rappresenta una pausa tattica, non una soluzione. E nei prossimi giorni si giocherà una partita decisiva: se i negoziati porteranno a un accordo, la tensione potrebbe ridursi rapidamente. In caso contrario, lo scenario di escalation tornerà al centro con ancora maggiore intensità.