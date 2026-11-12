Esteri

Trump accelera sui chip Nvidia: via libera alla stretta contro i sospetti canali verso la Cina

Secondo Axios, il presidente americano avrebbe deciso di rafforzare le restrizioni

di Ernesto Ferrante - 12 Novembre 2026

La battaglia tecnologica tra Stati Uniti e Cina entra in una nuova fase. Donald Trump ha dato il proprio assenso a nuove misure contro le società sospettate di aver facilitato l’arrivo in Cina dei chip avanzati per l’intelligenza artificiale prodotti da Nvidia, eludendo le restrizioni americane all’export.

A rivelarlo è Axios, che cita sei fonti informate sui colloqui interni alla Casa Bianca. Al centro del caso c’è Megaspeed, società con sede a Singapore già finita sotto i riflettori per presunti legami con reti di approvvigionamento dirette verso Pechino. Sul dossier pesa anche un memorandum riservato circolato nei mesi scorsi tra i vertici dell’amministrazione, nel quale venivano segnalati possibili collegamenti tra l’azienda e soggetti ritenuti vicini all’intelligence cinese.

Secondo la ricostruzione, il segretario al Tesoro Scott Bessent avrebbe guidato la pressione sui responsabili del dipartimento del Commercio, accusati di rallentare l’applicazione delle misure già autorizzate da Trump in passato. Alla linea dura si sarebbero uniti anche il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.

Il momento decisivo sarebbe arrivato durante una riunione nella Situation Room, poi proseguita nello Studio Ovale. Qui Trump avrebbe consultato Elon Musk, che si sarebbe espresso a favore della stretta. Le obiezioni del segretario al Commercio Howard Lutnick, preoccupato che la decisione potesse provocare “una guerra commerciale con la Cina”, non avrebbero convinto il presidente. “Procediamo”, sarebbe stata la sua risposta finale. Resta però un nodo aperto. Nonostante il via libera politico, le misure non sarebbero ancora state attuate. Un ritardo che alimenta le tensioni all’interno dell’amministrazione e conferma quanto la guerra dei semiconduttori sia ormai uno dei fronti più delicati del confronto strategico tra Washington e Pechino.

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