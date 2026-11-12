Politica

Mafie, in 35 anni sciolto un Comune al mese

I condizionamenti criminali colpiscono in modo trasversale l'attività amministrativa, focalizzandosi in particolare su urbanistica ed edilizia, gestione dei rifiuti e mancato contrasto all'abusivismo

di Dave Hill Cirio - 12 Novembre 2026

Dal 1991 ad oggi sono oltre 400 gli enti locali sciolti in Italia per infiltrazione mafiosa: una media costante di un Comune al mese. Un dato che misura la pressione della criminalità organizzata sulla democrazia dei territori. I dati, emersi dall’analisi di Avviso Pubblico, la rete che da tempo monitora la questione. Evidenziano una continuità allarmante, aggravata dal fatto che quasi la metà dei Comuni coinvolti è stata commissariata due o più volte.

Comuni sciolti per mafia

La geografia del fenomeno vede il 90% dei provvedimenti concentrato tra Calabria, Campania e Sicilia. Una quota che sale al 96% aggiungendo la Puglia.

La mappa delle ingerenze si estende tuttavia a 11 regioni e 34 province, toccando anche il Centro-Nord. E rilevando criticità in Lazio, Piemonte, Liguria, Basilicata, Lombardia, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta.

In quattro sole province — Reggio Calabria, Napoli, Caserta e Palermo — si concentra il 55% di tutti i decreti emanati ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il profilo degli enti colpiti riguarda prevalentemente piccoli centri

Il 72% conta meno di 20 mila abitanti e il 51% sotto i 10 mila, mentre solo il 9% supera i 50 mila residenti.

I condizionamenti criminali colpiscono in modo trasversale l’attività amministrativa, focalizzandosi in particolare su urbanistica ed edilizia, gestione dei rifiuti e mancato contrasto all’abusivismo.

Un tema – lo scioglimento dei Comuni – da tempo al centro di un ampio dibattito. Per alcuni, Per alcuni, la misura rischia da anni di rivelarsi un intervento sanzionatorio tampone. Da qui, la richiesta di aggiornare la normativa del 1991 introducendo strumenti di prevenzione collaborativa e affiancamento gestionale. Obiettivo, impedire che il commissariamento rimanga un’interruzione temporanea senza risolvere le fragilità strutturali delle istituzioni locali.