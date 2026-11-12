Cronaca

Sgomberati sette “bilancioni” a Fiumicino

La zona è al centro del progetto per la realizzazione di un porto crocieristico

di Giorgio Brescia - 12 Novembre 2026

Un’imponente operazione di polizia ha portato, all’alba di oggi, allo sgombero dei sette storici “bilancioni” vicini al Vecchio Faro di Fiumicino. Coordinato dalla Questura di Roma su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il blitz ha visto schierati decine di poliziotti e carabinieri, unità a cavallo sulla spiaggia, la Polizia Locale, vigili del fuoco e persino droni ed elicotteri del I Reparto Volo per il controllo aereo dell’area.

Sgomberati sette “bilancioni”

Le tradizionali palafitte in legno da pesca, secondo le autorità civili e di pubblica sicurezza, utilizzate da anni. Senza titolo come dimore private improprie e punti di ritrovo, versavano peraltro in condizioni di forte degrado.

Terminate le operazioni di sgombero, le strutture sono state sigillate con sistemi di allarme antintrusione e affidate a istituti di vigilanza privata.

L’area costiera

La zona è al centro del progetto per la realizzazione di un porto crocieristico da parte della società Fiumicino Waterfront, contro cui si battono da tempo associazioni ambientaliste e comitati cittadini.

Su tale opera pesa peraltro la recente sentenza del TAR del Lazio del 3 luglio scorso, che ha annullato la Valutazione d’Impatto Ambientale congelando i lavori.

Mentre le opposizioni comunali contestano l’urgenza dello sgombero con l’iter del porto ancora fermo, il sindaco Mario Baccini ha difeso l’azione definendola un atto dovuto per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica. E ha rassicurato sulla futura valorizzazione dei bilancioni per la collettività.

I comitati locali hanno invece promosso presidi di protesta in difesa di quello che reputano un patrimonio storico e identitario della marineria del litorale romano.