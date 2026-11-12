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Minori identificabili nelle sentenze online, il Garante censura il ministero della Giustizia

Pubblicati per anni provvedimenti giudiziari con dati non adeguatamente oscurati

di Mauro Trieste - 12 Novembre 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato dal ministero della Giustizia dopo aver accertato la pubblicazione online di sentenze riguardanti minori con informazioni che ne consentivano, anche indirettamente, l’identificazione. Nel provvedimento n. 811 del 20 ottobre 2026, l’Autorità ha rilevato la violazione dell’articolo 52 del Codice Privacy.

L’indagine è partita da una segnalazione sulla banca dati online del ministero. Le verifiche hanno evidenziato che circa il 22% dei provvedimenti riferiti a minori riportava dati non oscurati, tra cui gli indirizzi di residenza dei genitori e, in alcuni casi, degli stessi minori. Una ricerca con le parole chiave “minori” e “residenti” restituiva infatti 806 risultati su un totale di 3.702 sentenze pubblicate dal 2023.

Secondo il Garante, la violazione “non può in alcun modo essere considerata minore”, poiché ha comportato la diffusione su larga scala di dati giudiziari che la legge vieta espressamente di rendere pubblici. Dopo l’intervento dell’Autorità, il ministero della Giustizia ha provveduto all’oscuramento dei dati personali presenti nei documenti.

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