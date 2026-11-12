Esteri

Sparatoria in centro a Washington: almeno una vittima e diverse persone colpite. Catturato l’aggressore

Dopo la notizia è aumentata la sicurezza attorno alla Casa Bianca

di Flavia Romani - 12 Novembre 2026

Sparatoria in centro a Washington, gli aggiornamenti in tempo reale

17.00 – Almeno una delle persone colpite si trovava in una palestra ed è morta sul posto, secondo un testimone. L’aggressore è stato catturato. Prima dell’arrivo dei poliziotti si sarebbe sparato e ferito.

16.00 – L’uomo sarebbe entrato nei locali della palestra Vida Fitness colpendo prima un uomo alle spalle, (la vittima che è poi deceduta) e poi esplodendo altri colpi all’esterno mentre la gente scappava. A un certo punto gli agenti hanno sentito uno sparo e hanno fatto irruzione nell’appartamento: “Hanno trovato il sospettato con una ferita da arma da fuoco”, ha riferito Jeff Carroll, capo ad interim del dipartimento di polizia metropolitana.

15.40– L’uomo che ha aperto il fuoco si sarebbe barricato all’interno di un appartamento al settimo piano non lontano dal luogo della sparatoria. Ha sparato ancora da lì, contro gli agenti speciali.

Prima di trovare rifugio nel palazzo, ha girato varie zone del quartiere appiccando incendi in vari punti della città.

Una persona ha aperto il fuoco nel quartiere di Logan Circle, al centro di Washington. Il bilancio – fa sapere l’Ansa – è al momento di tre persone colpite. La persona che ha sparato sarebbe al momento in fuga. La polizia ha immediatamente iniziato la caccia all’uomo. Le ricerche stanno impiegando elicotteri e un ingente dispiegamento di auto. Le forze dell’ordine hanno chiesto ai residenti di restare in casa per non mettersi in pericolo.

Aumentata la sicurezza attorno alla Casa Bianca

La Casa Bianca ha immediatamente aumentato la sicurezza dopo la notizia di una sparatoria nel quartiere di Logan Circle a Washington, che dista poco più di un chilometro dalla residenza presidenziale.