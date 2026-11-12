Esteri

Caso Nvidia: il ceo Jensen Huang si è dimesso

La decisione arriva dopo lo scandalo personale e i rapporti con la presunta spia cinese Alice Huang

di Paolo Stefani - 12 Novembre 2026

epa11016765 US chip giant Nvidia CEO Jensen Huang speaks during a media roundtable session in Kuala Lumpur, Malaysia, 08 December 2023. Nvidia CEO Jensen Huang's visit to Malaysia aims to boost interest in stocks in the technology sector. Nvidia, a US dollar 1.12 (Euro 1.04) trillion company listed on the Nasdaq, is behind computing technology of generative artificial intelligence such as ChatGPT. EPA/FAZRY ISMAIL

Jensen Huang, fondatore e storico amministratore delegato del colosso americano dei semiconduttori, si sarebbe dimesso. Il Ceo è stato travolto da uno scandalo personale diventato un caso internazionale. Una vicenda che intreccia presunte relazioni extraconiugali, sospetti di spionaggio e tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

Caso Nvidia, cosa è successo a Huang e come si è arrivati alle dimissioni

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, a pesare sulla posizione di Huang sarebbero state soprattutto le indiscrezioni sui suoi rapporti con Alice Huang, donna sospettata dalle autorità americane di avere legami con l’intelligence cinese. La presunta relazione avrebbe acceso i riflettori sui possibili rischi per la sicurezza delle informazioni strategiche custodite da Nvidia, azienda centrale nella competizione globale sui semiconduttori e sull’intelligenza artificiale.

A complicare ulteriormente il quadro sarebbero emerse nuove indiscrezioni su un’altra presunta relazione extraconiugale. Huang avrebbe ammesso la propria infedeltà in una comunicazione interna, chiedendo scusa alla famiglia e ai collaboratori. Una vicenda privata che avrebbe rapidamente assunto una dimensione aziendale, mettendo sotto pressione il consiglio di amministrazione.

Il dopo Huang e la rabbia della Cina

L’uscita di scena del fondatore aprirebbe una fase delicatissima per Nvidia. Tra i nomi indicati per la successione figura quello di Colette Kress, attuale direttrice finanziaria, che potrebbe assumere temporaneamente la guida della società. Anche Elon Musk avrebbe manifestato pubblicamente interesse per Huang, dichiarando che accoglierlo in X sarebbe un onore.

Intanto Pechino respinge con forza le accuse di spionaggio e attacca Washington. La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha definito le accuse un possibile pretesto per imporre un blocco tecnologico alla Cina, sostenendo che il progresso del Paese si fonda sull’innovazione indipendente e sulla cooperazione internazionale.

La crisi arriva in un momento particolarmente delicato per i mercati. Le indiscrezioni sul futuro di Huang hanno alimentato le vendite sul titolo Nvidia, con perdite che avrebbero raggiunto l’8% nell’after market. Gli investitori temono le conseguenze di un cambio al vertice proprio mentre l’intelligenza artificiale continua a trainare il settore tecnologico mondiale.

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