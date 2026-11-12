TikTok e il riciclaggio di denaro delle organizzazioni criminali
La nuova frontiera del crimine finanziario sfrutta le trasmissioni in diretta e i regali digitali delle piattaforme social
Il mondo dei social media si trova al centro di complesse inchieste finanziarie. Tra le piattaforme più monitorate dagli investigatori spicca TikTok, celebre applicazione di intrattenimento finita al centro di sospetti per presunti fenomeni di riciclaggio di denaro. Le autorità competenti e gli analisti finanziari stanno cercando di far luce su flussi di capitali anomali generati attraverso le funzionalità di live streaming.
Il meccanismo dei regali virtuali e dei live match
Il sistema di monetizzazione di TikTok si basa sull’invio di regali digitali durante le trasmissioni in diretta. Gli utenti acquistano moneta virtuale con denaro reale per premiare i creator preferiti. Successivamente, i creatori di contenuti possono riconvertire questi regali in valuta effettiva. Questo circuito apparentemente innocuo ha però attirato l’attenzione della criminalità organizzata. Soggetti legati ad attività illecite utilizzano fondi di provenienza dubbia per ricaricare account e fare grandi donazioni. In questo modo il denaro sporco entra nel circuito ufficiale di una grande azienda tecnologica.
Come avviene la ripulitura dei capitali illeciti
Il processo di ripulitura sfrutta i cosiddetti live match, ovvero le sfide virtuali in diretta tra utenti. Organizzazioni criminali o prestanome versano ingenti somme per gonfiare gli incassi di determinati profili collusi. Una volta accreditati sui conti dei creator, i fondi perdono la loro tracciabilità originaria. Il denaro illecito viene così trasformato in guadagni legali derivanti da attività di intrattenimento o sponsorizzazione digitale. Le autorità fiscali e la Guardia di Finanza monitorano costantemente queste transazioni anomale per intercettare i trasferimenti sospetti.
Le falle normative e la risposta delle piattaforme
Il problema principale riguarda la normativa antiriciclaggio applicata ai colossi del web. Mentre le banche tradizionali seguono rigidi protocolli di controllo sui clienti, le piattaforme social operano in zone grigie. La mancanza di filtri preventivi rigorosi facilita il movimento rapido di enormi quantità di denaro. Le indagini internazionali e le autorità giudiziarie continuano a stringere il cerchio attorno a queste dinamiche. Sarà fondamentale introdurre regole più severe per impedire che gli strumenti di intrattenimento digitale diventino canali per ripulire proventi illeciti.
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