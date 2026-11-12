Cronaca

Delitto di Garlasco, fissata l’udienza preliminare per Andrea Sempio

Il gup Luigi Umberto Riganti dovrà decidere sull’eventuale rinvio a giudizio del 38enne, unico nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

di Claudia Mari - 12 Novembre 2026

È stata fissata al 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare per Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. A comunicarlo è stata la presidente del tribunale, Enrica Bertolotto. A decidere sull’eventuale rinvio a giudizio sarà il giudice per l’udienza preliminare Luigi Umberto Riganti.

Garlasco, la data per l’udienza preliminare per Sempio

La data segna un nuovo passaggio nella nuova vicenda giudiziaria. Sempio, amico del fratello della vittima, è l’unico nuovo indagato nell’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia.

La sua difesa ha già annunciato l’intenzione di chiedere la sospensione del procedimento qualora non sia intervenuta una decisione sulla posizione di Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per il delitto.

Le contestazioni della difesa

Secondo i legali del 38enne, prima di procedere con un eventuale processo a carico di Sempio sarebbe necessario affrontare la richiesta di revisione della condanna di Stasi. La difesa intende sollevare anche una questione di legittimità costituzionale. Contestano la possibilità di celebrare un nuovo dibattimento per lo stesso omicidio mentre un’altra persona è già stata condannata in via definitiva.

L’avvocato Cataliotti ha spiegato che il gruppo difensivo si è riunito per preparare le eccezioni da presentare, le prove da richiedere e gli argomenti di merito. Allo studio ci sarebbe anche la richiesta di nuove perizie. In particolare sulla cosiddetta traccia palmare 33, rinvenuta sul muro della scala della villetta di Garlasco.