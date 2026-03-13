Esteri

Trump spara a zero: “Un grande onore uccidere leader Iran”

Durissima replica del presidente Usa a Mojtaba Khamenei: "Feccia di squilibrati"

di Cristiana Flaminio - 13 Marzo 2026

Donald Trump risponde con estrema durezza al discorso della nuova Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei: “I leader dell’Iran sono degli squilibrati, ucciderli è un grande onore”. Parole durissime che gettano ulteriore benzina sul fuoco della tensione che si respira in Medio Oriente. Il presidente americano continua a sparare a zero su Teheran e rivendica il successo delle operazioni israelo-americane sullo scenario iraniano. Cercando di vendere una vittoria che, al momento, non sembra ancora così chiara.

Trump: “Un onore uccidere leader dell’Iran”

Alla base Maga, isolazionista per definizione, le ultime parole del presidente non avranno fatto granché piacere. Su Truth, però, Trump è andato giù durissimo affermando che i leader dell’Iran non sono altro che “feccia di squilibrati” e che “ucciderli” rappresenta “un grande onore”. Secondo quando ha scritto il tycoon, gli Usa stanno “distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran”. Allo stato attuale, il conflitto ha già causato la morte di 2mila persone e ha già causato danni e scompensi inediti sui mercati finanziari, letteralmente sconvolti dalla guerra e dalle sue (prime) conseguenze.

“Una potenza di fuoco senza pari”

Per Trump l’America, oltre a dover considerare un grande onore ammazzare i leader dell’Iran, dovrebbe pure riflettere sulla sua potenza. “Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo necessario: guardate che cosa succederà oggi a questa feccia squilibrata”. E ancora: “Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni, e ora io, come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America, li sto uccidendo. Che grande onore è farlo”. Parole dirette all’opinione pubblica ma che sembrano una risposta pure a Mojtaba Khamenei e alle sue richieste per mettere fine alla guerra.