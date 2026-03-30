Attualità

Tutti gli escamotage dei furbetti del carburante

Raffica di controlli da Nord a Sud della Gdf: ecco le scoperte (e le sanzioni) dei finanzieri

di Maria Graziosi - 30 Marzo 2026

Raffica di controlli contro i furbetti del carburante: da Nord a Sud fioccano sanzioni agli esercenti che non comunicano i prezzi praticati al Mimit. Un fenomeno, questo, che appare diffuso, fin troppo, in ogni parte d’Italia. Dall’Oltrepò pavese fino al Sannio. E le forze dell’ordine, in particolar modo gli uomini della Guardia di finanza, non lesinano sforzi per contrastare le eventuali irregolarità. A tutela del rispetto della legge e, soprattutto, delle tasche dei consumatori che stanno pagando un prezzo altissimo, di nuovo, a causa della nuova crisi energetica internazionale.

Furbetti del carburante, raffica di sanzioni

Iniziando da Nord. Dove i finanzieri in servizio presso il comando provinciale di Pavia hanno sottoposto a controlli serrati ben diciassette impianti di distribuzione nel territorio lombardo. Il conto delle sanzioni è salato: sono state riscontrate violazioni in sette aree di servizio, di cui cinque nel territorio della Lomellina e altre due nell’Oltrepò. Sono state, quindi, sanzionate ai presunti furbetti del carburante otto violazioni per mancata comunicazione dei prezzi al Mimit e, inoltre, sono stati scoperti altri sei distributori che omettevano o esponevano prezzi diversi da quelli effettivamente praticati al pubblico.

Da Pavia a Benevento

Proseguendo al Sud. Nel Sannio, le fiamme gialle del comando provinciale di Benevento, coadiuvati dai militari di Montesarchio e Solopaca nonché dagli agenti della polizia locale del capoluogo sannita, hanno passato al setaccio la rete di distribuzione locale. Scoprendo, innanzitutto, un distributore “fantasma”. Il benzinaio non s’era mai neanche iscritto al portale del Mimit. A Foglianise hanno scoperto ben dieci furbetti che non avevano comunicati i prezzi del carburante al Ministero. Elevate multe da 4mila euro. Mentre in un altro impianto l’esercente dichiarava al Mimit un prezzo ma ne praticava un altro al pubblico.