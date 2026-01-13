Attualità

Tuttohotel 2026: business, networking, premi e architettura per i professionisti dell’ospitalità alla Mostra d’Oltremare di Napoli

di Livia Vargas - 13 Gennaio 2026

Fino al 14 gennaio si tiene a Napoli alla Mostra d’Oltremare la 6° edizione di Tuttohotel, fiera e mostra espositiva dedicata al settore hotellerie. Hotel, B&B, case vacanza, glamping e strutture ricettive in generale, sono invitate a partecipare nell’obiettivo di aggiornarsi e approfondire temi di interesse comune, con attenzione alle novità tecnologiche e sostenibili in ambito servizi, ma anche elementi di design, attraverso tutto ciò che può essere di interesse per gli operatori, dalle linee cortesia al risparmio energetico, dall’arredo outdoor alle scelte di pavimenti, biancheria o detersivi adatti alle proprie strutture. Un mondo molto specifico, ma che crea interesse anche ad altro pubblico, chi è in procinto di aprire una struttura o chi ne è semplicemente ospite, o chi si ispira alle novità in generale.

Nei padiglioni 5 e 6 Tuttohotel è un punto di riferimento consolidato tra formazione e opportunità, una guida concreta al settore ricettivo, per ogni scelta professionale.Nonché il primo appuntamento fieristico dell’anno a Napoli alla Mostra d’Oltremare, quest’annosotto il tema “Tailor-made hospitality: ospitalità su misura”, con una formula vincente eorganizzato da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group, e i patrocini di Regione Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia e Federalberghi Napoli.

“Ospitalità ritagliata su misura, dove il lusso è fatto di attenzione al cliente senza snaturare i luoghi, piuttosto rendendo uniche le esperienze di alloggio, tra qualità e sostenibilità sono queste le direttive più sentite dagli operatori di settore, e lungo cui si sta sviluppando l’offerta italiana e internazionale. – ha dichiarato Raffaele Biglietto, ideatore e direttore della manifestazione- tutti spunti di confronto a Tuttohotel per chi si ritrova ad un appuntamento professionale raccolto, ma allo stesso tempo completo e a misura d’uomo per confrontarsi sugli sviluppi di un’attività che negli ultimi anni è diventata sempre più specialistica, nonché uno dei motori di spinta del turismo italiano e dell’economia nazionale.

Napoli è il luogo ideale per parlare di ospitalità mediterranea.” Più di 180 brand, 30 eventi tra corsi, workshop e conferenze e poi Vision Hotel che caratterizza la fiera fin dalla prima edizione, una mostra in scala 1:1 che presenta i diversi ambienti di un hotel realizzati dagli architetti e studi di progettazione che lavorano in questo ambito.

Fonte di ispirazione e vetrina sulle novità con gli architetti Diodoro Carrera e Donatella Parlato con l’installazione “Un’altra casa!” progetto che interpreta lo spazio ricettivo come in una vera abitazione, Ars Constructa con l’architetto Manuela Tirrito che presenta “Zen Suite: Spazio in Equilibrio”, idea di ospitalità fatta di linee essenziali e funzionalità dove il verde, ha un valore assoluto per ritrovare benessere.

L’Architetto Francesco Della Femina con l’installazione “Rifugio Mediterraneo su misura”, dove la visione sartoriale dell’interior design, è legge, applicabile ovunque con un risultato di progetti sempre unici e caratterizzati. Ed ancora Wellness 7.0 dell’architetto Massimo Giordano con “Hotel in Motion”, un progetto che interpreta lo spazio ricettivo come un organismo in continua evoluzione, tra funzionalità, sostenibilità, e innovazione tecnologica.

Ma le aree di interesse sono tante in fiera, come GHD Green Hospitality Design curata da Fervistudio Outdoor dell’architetto Antonio Visone, che presenta l’installazione “E.D.E.N.” (Eastern – Disposition – Experience – Natural), area dedicata alle soluzioni green e sostenibili, con arredo per outdoor e vacanze open air. E poi le iniziative formative, nell’area Extra Net con workshop e corsi specifici per gestori di B&B, case vacanza e strutture extra alberghiere.

I prestigiosi Tuttohotel Awards, assegnati dall’organizzazione in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ai manager e le strutture ricettive del centro sud Italia che si sono distinte nell’anno 2025, ovvero molteplici eccellenze dell’ospitalità mediterranea, da strutture a professionisti dell’accoglienza, e poi le novità di quest’anno Villas Experience Conference, Bar Tender Show e Beach Club Expo. www.tuttohotel.info