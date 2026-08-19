Cronaca

Uccisa dal marito davanti al figlio più piccolo

Lei 50enne di origine polacca, lui 69enne di origine tunisina

di Elizabeth Costello - 19 Agosto 2026

Uccisa dal marito davanti al figlio più piccolo: un ennesimo dramma familiare ha sconvolto la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, trasformando le mura domestiche nel teatro dell’ennesimo femminicidio.

Il femminicidio di Colleferro

La vittima è una donna di cinquant’anni di origine polacca, morta a seguito delle gravissime ferite riportate durante un’aggressione nell’abitazione in cui viveva con la famiglia.

L’allarme

L’allarme è scattato quando una delle figlie della coppia è rientrata nell’appartamento, trovando la madre esanime a terra in condizioni disperate e allertando immediatamente i soccorsi.

I soccorsi

I sanitari del 118 e gli agenti di polizia giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimare la donna, colpita con diversi fendenti all’addome e alla gola, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

La situazione familiare

La coppia ha cinque figli e, secondo le primissime ricostruzioni investigative, il figlio più piccolo della donna uccisa avrebbe assistito direttamente alla sequenza del delitto.

La polizia ha rintracciato e bloccato a poca distanza dall’abitazione il marito della vittima, un uomo di sessantanove anni di origine tunisina, che è stato condotto in commissariato e ha confessato la propria responsabilità davanti agli inquirenti.

Le indagini

La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio volontario con l’aggravante del femminicidio, mentre gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e rilievi per chiarire le motivazioni dell’aggressione e l’eventuale presenza di precedenti episodi di maltrattamento.