Cronaca

Ucciso a coltellate per un cambio gomme

Tragedia a Castro del Volsci, nel Frusinate, muore un 48enne. Arrestato il gommista di 38 anni

di Pietro Pertosa - 1 Novembre 2026

È stato ucciso a coltellate per un cambio gomme: così è morto Claudio Mantua. L’uomo, 48 anni, è stato accoltellato da un 38enne a Castro del Volsci in provincia di Frosinone. A colpirlo sarebbe stato Antonio Perfili, gommista della zona, che ha riferito agli inquirenti di essersi difeso. Perché alla base dell’omicidio contestato al gommista dal pubblico ministero ci sarebbe stata una furiosa lite a causa, appunto, di un’operazione di cambio di pneumatici nella serata di ieri.

Ucciso per un cambio gomme

La lite sarebbe sorta a causa di una forte discussione sul cambio di pneumatici. I due si sarebbero incontrati, stando alle prime ricostruzioni, nello spazio antistante la stazione ferroviaria del Paese. I fatti intorno alle 21 della serata di ieri. Il 48enne, diretto in stazione per prendere il treno in modo da recarsi al lavoro, si sarebbe imbattuto nel gommista a cui avrebbe rimproverato il ritardo nel lavoro commissionatogli. Tra i due sarebbe esplosa l’ultima lite. All’esito della quale, il gommista avrebbe estratto un coltello e rifilato a Mantua diversi fendenti che gli sono costati la vita. Inutile la corsa in ospedale, nemmeno l’intervento dell’eliambulanza è riuscita a salvare la via al 48enne.

Il gommista in carcere

Il gommista è stato arrestato ed è stato immediatamente trasferito alla casa circondariale di Frosinone. Dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 38enne si è difeso asserendo di aver colpito il rivale solo ed esclusivamente per difendersi a sua volta da un’aggressione. Toccherà ai magistrati accertare la verità. Per il momento, a carico di Perfili, l’accusa di omicidio volontario.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA