Sociale

Ecco dove le scuole restano chiuse il 2 novembre

di Martino Tursi - 1 Novembre 2026

Domani è il 2 novembre e l’Italia si divide tra scuole chiuse o aperte. Il calendario, come è noto, lo redigono le Regioni. E ogni Regione ha deciso per sé. Quindi la mappa degli istituti scolastici aperti o chiusi nel giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti varia a seconda, appunto, delle decisioni di ognuno degli enti regionali di riferimento. Va ribadito, ovviamente, che il 2 novembre non è considerato “rosso” sul calendario. E che, lavorativamente, è da considerarsi un giorno feriale.

Scuole chiuse il 2 novembre: ecco la mappa

Le scuole resteranno chiuse per il giorno del 2 novembre in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento. In quella di Bolzano, invece, ci sarà un vero e proprio break d’autunno. E le scuole, già in ferie da sabato scorso, rimarranno chiuse fino all’8 novembre. Nelle altre regioni italiane, invece, il calendario prosegue regolarmente e da domani si rientra tutti in classe senza eccezioni di sorta. La mappa, però, non va interpretata con estrema rigidità regionale. Già, perché ci sono Comuni che fanno eccezione. Per esempio, a Camaiore in Toscana le scuole rimarranno chiuse anche domani 2 novembre.

Prossimo ponte: l’Immacolata

Ma gli sguardi sono già rivolti al prossimo ponte. Che è all’Immacolata, l’8 dicembre prossimo. Che capita di martedì. E in alcune Regioni si è già pensato, in sede di calendario scolastico, di disporre la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 7 dicembre. Per agevolare così il ponte lungo decembrino.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’