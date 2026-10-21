Esteri

Ucraina, Witkoff a San Pietroburgo per incontrare Putin. Trump fa pressing su Zelensky

La diplomazia americana accelera i contatti con Mosca e Kiev per sbloccare i negoziati

di Flavia Romani - 21 Ottobre 2026

Mentre si intensifica il pressing di Donald Trump su Volodymyr Zelensky per arrivare a un accordo di pace, oggi in Russia Witkoff incontra Putin.

Al centro delle trattative ci sarebbe anche la possibilità di concessioni territoriali nel Donbass da parte di Kiev, in cambio di benefici economici non ancora precisati. È quanto riporta il New York Times, mentre la diplomazia americana accelera i contatti con entrambe le parti per tentare di sbloccare il negoziato.

La missione di Witkoff in Russia per la pace con Putin

L’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, è arrivato a San Pietroburgo, dove è stato accolto all’aeroporto di Pulkovo dal consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev. La missione arriva dopo il confronto con Zelensky a Oslo e punta a condividere con Mosca le proposte emerse durante i colloqui con la leadership ucraina. L’obiettivo è verificare se esistano le condizioni per compiere progressi verso una soluzione diplomatica del conflitto.

A confermare l’esito positivo dell’incontro in Norvegia è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui il confronto tra Witkoff e il presidente ucraino è stato costruttivo. L’inviato si recherà ora in Russia per sottoporre le idee discusse alla controparte, nella speranza di avvicinare le posizioni.

Tensioni Washington-Kiev

Nel frattempo, restano le tensioni tra Washington e Kiev sul sostegno militare e sulla condivisione delle informazioni di intelligence. Rubio ha avuto una telefonata con Zelensky e lo ha rassicurato sul fatto che Trump non avrebbe impartito ordini per danneggiare l’Ucraina.

Sul terreno, intanto, la guerra prosegue. Secondo il ministero della Difesa russo, nella notte le forze di Mosca avrebbero intercettato e abbattuto 373 droni ucraini sulle regioni russe e sul Mar Nero. Kiev, dal canto suo, avrebbe colpito infrastrutture energetiche nelle aree occupate del Donbass e in Crimea, provocando anche interruzioni dell’elettricità.

La nuova missione di Witkoff rappresenta dunque un passaggio delicato: mentre Trump spinge per un’intesa, resta da capire se le richieste americane potranno trovare un punto d’incontro con le condizioni poste da Zelensky e con le ambizioni territoriali del Cremlino.

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