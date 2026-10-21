Torino

Il primo “incontro d’autore” alla Biblioteca regionale “Umberto Eco”

di Redazione - 21 Ottobre 2026

Sono già stati un centinaio i visitatori della biblioteca regionale “Umberto Eco” dopo solo un giorno di attività. Molti studenti, e di questi alcuni sono diventati utenti tesserati. Il 14 ottobre scorso ha aperto al pubblico i servizi la nuova sede di via Alfieri 13, dopo l’inaugurazione di giovedì 8 ottobre scorso e l’apertura straordinaria di sabato 10, che ha visto partecipare oltre mille persone. Il nuovo spazio non vuole essere solo luogo di lettura e studio, ma anche u ‘occasione di scambio e condivisione di idee e saperi. Il primo incontro dei eventi 2026-2027 si terrà mercoledì 21 ottobre, alle ore 18, con “Un abita per i libri. Umberto Eco e la biblioteca d’autore”. Si tratta di un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Eco, che si svilupperà intorno al concetto di “biblioteca d’autore”: come nasce, come si costruisce e come si passa dalla fruizione privata a quella pubblica. Il dialogo prenderà le mosse dal trasferimento della biblioteca di lavoro di Eco dalla sua casa milanese all’Università di Bologna, dove è diventata di patrimonio pubblico.

Alla riflessione parteciperanno il regista Davide Ferrario, i docenti Francesca Tancini dell’Università di Bologna, Sara Dinotola e Roberto Testa dell’Università di Torino. A introdurre e moderare l’incontro sarà Riccardo Fedriga, docente dell’Università di Bologna e segretario scientifico della Fondazione Umberto Eco.

Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi al linguaggio consiglio-regionale-del-piemonte-121742592226

Mara Martellotta

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE