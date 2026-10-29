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L’allarme dell’Ue: oltre 50 milioni di europei rischiano un inverno al freddo

Il commissario europeo all'Energia Dan Jorgensen avverte: i prezzi elevati potrebbero aggravare la povertà energetica

di Mauro Trieste - 29 Ottobre 2026

L’Europa si prepara ad affrontare un inverno che rischia di essere particolarmente difficile per milioni di famiglie. A lanciare l’allarme è il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, che a margine del Consiglio Ue di Lussemburgo ha avvertito come oltre 50 milioni di cittadini europei potrebbero non essere in grado di riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni nei prossimi mesi.

“L’inverno sarà difficile per molti cittadini europei; ne siamo ben consapevoli”, ha dichiarato Jorgensen. “In un anno qualunque, ha aggiunto, quasi cinquanta milioni di europei non riescono a riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni a causa degli elevati prezzi dell’energia in Europa. Quest’anno, probabilmente, il numero sarà ancora più alto. Ddobbiamo quindi fare tutto il possibile per alleviare queste difficoltà”.

Di fronte al rischio di un aumento della povertà energetica, il commissario ha rivolto un appello diretto agli Stati membri affinché accelerino la transizione energetica e riducano la dipendenza dalle fonti fossili. Secondo Jorgensen, la risposta passa da un maggiore impiego delle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica degli edifici e da una più rapida elettrificazione dei consumi. Tra le misure indicate figurano la sostituzione delle caldaie a gas e a olio con pompe di calore elettriche e il progressivo passaggio dai veicoli con motore a combustione a quelli elettrici. “Sono tutte misure che possono essere sostenute e che, già nel breve periodo, sono in grado di fare una differenza concreta”, ha concluso.

Le parole del commissario arrivano mentre l’Ue continua a fare i conti con la volatilità dei mercati energetici e con il peso delle bollette sulle famiglie, una pressione che rischia di trasformare il prossimo inverno in un nuovo banco di prova per la tenuta sociale del continente.

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