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Dimesso dall’ospedale il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany

Cinque giorni dopo il malore accusato durante un allenamento il mister è stato dimesso, ora proseguirà la convalescenza nella sua abitazione.

di Gianluca Pascutti - 29 Ottobre 2026

Dopo la grande paura, le cure e le dimissioni dal reparto ospedaliero che lo aveva preso urgentemente in cura ora Kompany ha bisogno solo di riposo. L’annuncio è arrivato direttamente dal ds del Bayern Monaco Max Eberl pochi minuti prima della partita di Coppa che vedeva i bavaresi contro il Magdeburgo.

L’annuncio

“I medici hanno capito di cosa si è trattato. La causa del malore è un’irritazione meningea, questa è l’origine dell’episodio che ha colpito Kompany” – continua Eberl – “Sono sicuro che tornerà al più presto in panchina al 100% e per noi questa è la notizia più bella”.

Cos’era successo

Venerdì 23 ottobre 2026, dopo aver diretto normalmente la seduta d’allenamento della prima squadra in vista del match di Bundesliga, Kompany si era trattenuto presso le strutture del club per assistere all’allenamento della seconda squadra bavarese. Proprio in quel momento ha accusato un malore ed è crollato a terra. Prontamente soccorso prima di essere trasportato d’urgenza in ospedale dove ha trascorso cinque giorni di degenza prima delle sue dimissioni di ieri pomeriggio.

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