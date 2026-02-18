Cronaca

Un cuore nuovo per Tommaso, oggi il consulto a Napoli

Intanto oggi arriveranno gli ispettori del Ministero della Sanità

di Maria Graziosi - 18 Febbraio 2026

La speranza per il piccolo Tommaso: c’è un cuore nuovo per il bambino di Napoli. Oggi si terrà un consulto coi medici dell’ospedale Monaldi. La madre, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la convocazione. Da come andranno le visite e i controlli di oggi si stabilirà se la storia del bimbo che era in attesa di un cuore che poi si è rivelato “bruciato” dalle pessime condizioni di conservazione troverà il tanto atteso e sospirato lieto fine. La mobilitazione continua. Non c’è più tempo da perdere.

Un cuore nuovo per Tommaso

La nota dell’ospedale Monaldi di Napoli lascia accesa la speranza: “Ogni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi”. Bisognerà capire la fattibilità dell’intervento, comprendere le chance di successo. Per cui oggi l’incontro tra i sanitari e il piccolo paziente assumerà un valore fondamentale.

L’annuncio del legale

Era stato l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi a raccontare della svolta in tv a Rete 4. “C’è un nuovo cuore ed è compatibile”. Oggi si capirà se si potrà operare. Intanto, sempre nella giornata di oggi, sono attesi gli ispettori del Ministero della Salute. Chiamati a fare piena chiarezza sulla dinamica che ha portato ai fatti di Napoli. Dopo aver esperito le verifiche a Napoli, il team salirà a Bolzano, da dove il cuore era partito, per controllare cosa sia successo. Ciò che emerge sui fatti è segnale di una trascuratezza inaccettabile. L’organo sarebbe stato conservato in un portabevande.