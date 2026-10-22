Un fiume di studenti su Belgrado in vista delle elezioni parlamentari
Belgrado, 22 ott. (askanews) – Gruppi di studenti, arrivati a piedi da diverse città serbe, affluiscono a Belgrado alla vigilia della loro manifestazione conclusiva nella capitale, in vista delle elezioni parlamentari anticipate di domenica.
Il 25 ottobre il paese balcanico andrà alle urne, con una lista elettorale sostenuta dagli studenti che rappresenta la sfida più significativa per il Partito Progressista Serbo (SNS), al governo e guidato dall’ex presidente Aleksandar Vucic.
La votazione è stata indetta dopo quasi due anni di manifestazioni guidate dagli studenti, scaturite dal crollo di una pensilina presso la stazione ferroviaria di Novi Sad, che ha causato la morte di 16 persone.
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