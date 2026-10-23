Ces Unveiled Milan 2026, dall’AI ai robot: i tech trend del futuro

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Brian Comiskey a Milano: tre pilastri per l’innovazione

di Askanews - 23 Ottobre 2026

Milano, 23 ott. (askanews) – Dall’intelligenza artificiale alla robotica, dagli occhiali intelligenti alla medicina predittiva, fino alle tecnologie quantistiche. Sono alcune delle tendenze che segneranno il futuro dell’innovazione, illustrate a Milano da Brian Comiskey, vicepresidente per l’Innovazione e i Trend della Consumer Technology Association, in vista del CES 2027 di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dell’elettronica di consumo.

Sono tre i pilastri dell’innovazione: “Le fondamenta tecnologiche, la loro trasformazione in applicazioni concrete e l’esplorazione delle nuove frontiere”.

Al centro di tutto c’è l’intelligenza artificiale, sempre più integrata nei processi produttivi e nella vita quotidiana. Secondo uno studio della CTA, il 66% degli italiani intervistati dichiara di utilizzare l’AI sul lavoro, con un risparmio medio stimato di oltre sei ore alla settimana tra chi la impiega.

Tra i trend emergenti, gli agenti AI capaci di svolgere compiti complessi con una supervisione umana, gli smart glasses che potrebbero affiancare o sostituire alcune funzioni degli smartphone, le automobili sempre più autonome e connesse, la sanità personalizzata e i dispositivi indossabili in grado di anticipare possibili problemi di salute.

Ma una delle trasformazioni più importanti riguarda la cosiddetta Physical AI, l’intelligenza artificiale che entra nel mondo fisico attraverso robot sempre più sofisticati. “I robot umanoidi rappresentano un punto focale nell’innovazione. La loro forma, simile a quella umana, consente loro di operare in ambienti già progettati per le persone, dalle fabbriche e i magazzini fino agli ospedali e alle abitazioni”, ha sottolineato il manager Cta.

E mentre cresce l’attenzione per l’energia necessaria ad alimentare questa rivoluzione tecnologica, il CES 2027 guarderà anche alle frontiere più lontane: computer quantistici, data center nello spazio e interfaccia capaci di collegare direttamente il cervello umano alle macchine.