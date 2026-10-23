Traffico di dipinti dell’800 napoletano falsi, 10 indagati

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Perquisizioni carabinieri in tutta Italia, venduti anche all’estero

di Askanews - 23 Ottobre 2026

Milano, 23 ott. (askanews) – I Carabinieri hanno scoperto un vasto traffico, su scala nazionale ed internazionale, di opere d’arte false, in particolare di dipinti dell’800 Napoletano, venduti online ad acquirenti ignari. Gli indagati sono 10, per un totale di 25 capi di imputazione, fra cui associazione per delinquere, contraffazione di opere d’arte, ricettazione di beni culturali ed esportazione illecita di beni culturali.

L’attività investigativa è stata condotta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Cosenza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ma le decine di perquisizioni sono state in tutta l’Italia, da Bari, passando per il Napoletano, fino a Sesto San Giovanni. In tutto hanno riguardato oltre 40 soggetti, abitazioni, negozi, fra cui antiquari, commercianti di antichità e restauratori.

Decine le compravendite accertate fra cui alcune all’estero, verso Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Irlanda.