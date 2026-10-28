Cultura & Spettacolo

La magia del musical arriva a teatro con “Il Principe d’Egitto”

di Tommaso Martinelli - 28 Ottobre 2026

La storia di Mosè, il legame con Ramses e il cammino verso la libertà approdano sui palcoscenici italiani con “Il Principe d’Egitto – Il Musical”, la produzione di Broadway Italia tratta dall’omonimo film d’animazione DreamWorks Animation.

Il Principe d’Egitto: il musical a Roma e a Milano

Lo spettacolo debutterà al Teatro Brancaccio di Roma. Nella capitale sarà in scena dal 29 ottobre all’8 novembre 2026. Poi raggiungerà il Teatro degli Arcimboldi di Milano, dal 25 novembre al 13 dicembre. A dirigere l’allestimento è Federico Bellone, già alla guida di produzioni come “The Phantom of the Opera” e “Anastasia”.

La dimensione monumentale del racconto prenderà forma attraverso una compagnia di oltre cinquanta artisti, grandi scenografie, coreografie, musica dal vivo ed effetti speciali firmati da Paolo Carta. «Kolossal. Questa è la parola che più si addice a questo allestimento così epico nel suo essere», spiega Bellone nelle note di regia.

Il progetto

Un progetto che affonda le radici anche nei suoi ricordi d’infanzia. Dopo “La bella e la bestia”, “Aladdin” e “Anastasia”, il film “Il principe d’Egitto” lo colpì per la potenza delle immagini, le grandiose scene di massa, che accosta a quelle di “Ben-Hur”, e la forza della musica. Al centro della sua lettura c’è «una grande storia di fede e comunità sullo sfondo di un Egitto imponente. Il tutto visto attraverso gli occhi di tutta la famiglia».

Alla spettacolarità si accompagna dunque una dimensione intima, legata al perdono e alla possibilità di riconoscersi in un destino comune. Per tradurla sul palcoscenico, il regista ritrova una squadra di creativi con cui ha condiviso numerosi spettacoli, puntando su soluzioni teatrali capaci di sorprendere e coinvolgere emotivamente. Il cuore musicale della produzione porta la firma del compositore premio Oscar Stephen Schwartz, il cui nome è legato a titoli come “Wicked”, “Pocahontas” e “Il Gobbo di Notre Dame”.

Tra i brani più attesi figura “When You Believe”, premiato con l’Oscar per la migliore canzone originale e diventato celebre in tutto il mondo anche grazie alle interpretazioni di Whitney Houston e Mariah Carey. A dare volto e voce ai protagonisti saranno Riccardo Maccaferri, nel ruolo di Mosè, Lorenzo Tognocchi, in quello di Ramses, e Giulia Sol, nei panni di Tzipporah. Al centro del racconto, il destino di due uomini cresciuti come fratelli e chiamati a confrontarsi con responsabilità, scelte e appartenenze che cambieranno per sempre le loro vite. L’ambizione di Bellone è fare di questo appuntamento un’esperienza da condividere tra generazioni, proseguendo anche in Italia la tradizione di un teatro capace di riunire tutta la famiglia.