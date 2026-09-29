Cultura & Spettacolo

Damiano David il lungo viaggio dai Måneskin alla carriera solista

La carriera di Damiano David ripercorsa in un libro a lui dedicato

di Angelina De Santis - 29 Settembre 2026

Dalla vittoria all’Eurovision con i Måneskin alla scelta di presentarsi al pubblico con il proprio nome. Damiano David. Dentro e oltre i Måneskin, il nuovo libro di Patrizia De Rossi con EPC Editore, ripercorre la carriera del cantante seguendo il filo dei suoi cambiamenti musicali e personali.

Dagli anni della formazione, passa per X Factor, la vittoria all’Eurovision Song Contest nel 2021 e i tour che hanno portato la band sui palchi internazionali. Poi una nuova domanda: quale strada può prendere Damiano David dopo essersi affermato come frontman di uno dei gruppi italiani più conosciuti all’estero? Una prima risposta arriva nel settembre 2024.

In un video pubblicato sui social, alla domanda «Dove vuoi andare?», il cantante risponde «Everywhere». Pochi giorni più tardi annuncia Silverlines, il suo primo singolo solista. Cambiano le sonorità e il modo di raccontarsi: Damiano comincia a esplorare una dimensione artistica più personale, oltre l’immagine costruita insieme alla band. De Rossi dedica proprio a Silverlines il primo capitolo del volume, soffermandosi anche sulle collaborazioni con Labrinth, Ferras Alqaisi e Sarah Hudson. Da lì segue le tappe della nuova fase senza perdere di vista il legame con i Måneskin. Lo stesso Damiano ha paragonato l’esperienza solista a un “Erasmus”: un’occasione per crescere, sperimentare e portare con sé quanto imparato. Giornalista, autrice e conduttrice radiofonica, Patrizia De Rossi ha già dedicato libri a numerosi protagonisti della musica, tra cui Bruce Springsteen, Patti Smith, Gianna Nannini e gli stessi Måneskin.

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