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Uragani nel Pacifico, allarme su tre fronti

Polo punta il Messico, Rachel si rafforza e Nolo minaccia le Hawaii

di Gianluca Pascutti - 28 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il Pacifico continua a mostrare tutta la sua forza con tre sistemi tropicali sotto osservazione. Mentre l’uragano Polo si avvicina alla Bassa California del Sud, cresce l’attenzione anche per Rachel, in fase di rafforzamento. Tuttavia, è soprattutto Nolo a catalizzare l’interesse degli esperti per la sua notevole intensità e per la posizione che lo porta a essere monitorato con estrema attenzione nell’area delle Hawaii.

Nolo è il sistema più potente del momento

Tra i tre uragani attualmente attivi nel Pacifico, Nolo rappresenta il fenomeno più intenso. I venti sostenuti hanno raggiunto valori eccezionalmente elevati, rendendolo uno degli uragani più potenti di questa fase della stagione. La sua evoluzione viene seguita costantemente perché qualsiasi variazione della traiettoria potrebbe modificare gli scenari previsti per le isole Hawaii. Al momento non c’è spazio per sottovalutazioni. Gli esperti stanno analizzando ogni aggiornamento per comprendere la direzione futura del vortice e il suo possibile impatto.

Polo minaccia la Bassa California del Sud

Nel frattempo, la situazione più delicata nel breve termine riguarda l’uragano Polo. Il ciclone si dirige verso la penisola della Bassa California del Sud, dove sono attese condizioni meteorologiche particolarmente severe. Le previsioni indicano il rischio di piogge torrenziali, forti mareggiate e raffiche capaci di provocare danni significativi. Anche il pericolo di alluvioni lampo e smottamenti resta elevato nelle aree più vulnerabili. Le zone costiere sono quelle che potrebbero subire gli effetti più immediati del sistema, mentre la popolazione segue con attenzione l’evoluzione delle prossime ore.

Rachel continua a intensificarsi

Accanto a Polo e Nolo, anche Rachel viene monitorata con crescente interesse. La tempesta tropicale mostra una struttura sempre più organizzata e sta attraversando una fase favorevole al rafforzamento. Non rappresenta ancora la minaccia principale del momento, ma il suo comportamento potrebbe cambiare rapidamente. Per questo motivo gli aggiornamenti vengono seguiti senza interruzioni dai centri meteorologici che controllano il bacino del Pacifico.

Tre mostri sotto osservazione nel Pacifico

La contemporanea presenza di Polo, Rachel e Nolo conferma una fase particolarmente attiva della stagione degli uragani. Ogni sistema presenta caratteristiche diverse, ma tutti richiedono un monitoraggio costante. L’emergenza più immediata riguarda il possibile impatto di Polo sul territorio messicano. Allo stesso tempo, l’enorme potenza di Nolo mantiene alta l’attenzione sulle Hawaii, mentre Rachel continua il proprio percorso di intensificazione. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire come evolverà uno dei momenti più intensi della stagione ciclonica nel Pacifico.

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